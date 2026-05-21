Ennov (das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von End-to-End-Softwarelösungen für die Bereiche Regulierung, Qualität und klinische Studien für Life-Science- und Gesundheitsunternehmen, gab heute eine strategische Wachstumsinvestition bekannt, die von Bregal Sagemount ("Sagemount"), einer führenden wachstumsorientierten Private-Equity-Gesellschaft, angeführt wird und an der Ardian, eine globale Private-Equity-Gesellschaft, beteiligt ist. Die Investition wird die weitere Expansion des Unternehmens unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf KI-Innovation, der Beschleunigung der globalen Markteinführung und der Erweiterung des Produktangebots liegt.

Ennov wurde in Paris gegründet und hat dort seinen Hauptsitz. Das Unternehmen bietet eine einheitliche Compliance-Plattform, die als zentrales Datensystem für globale Life-Sciences-Unternehmen dient. Die Plattform unterstützt die Verwaltung von Inhalten und Daten in wichtigen Bereichen wie Regulierung, Qualität, Vertrieb, klinische Studien und Pharmakovigilanz. Ihre integrierte Architektur und ihr einheitliches Datenmodell ermöglichen eine schnellere Bereitstellung, eine verbesserte Nutzerakzeptanz, konsistente Compliance und KI-gestützte Effizienz in globalen Betriebsabläufen.

Die über mehr als 25 Jahre entwickelte Software von Ennov ersetzt fragmentierte Einzellösungen und veraltete Infrastruktur und ermöglicht es Kunden, komplexe regulatorische Anforderungen globaler Behörden wie der FDA und der EMA in einem einzigen System zu verwalten. Heute betreut das Unternehmen rund 650 Kunden und über 500.000 Nutzer in 30 Ländern.

"Wir suchten nach Partnern, die die Komplexität der Umgebungen unserer Kunden und die Chancen verstehen, die sich für integrierte und KI-gestützte Software im Bereich Life Sciences bieten", sagte Olivier Pâris, Gründer und CEO von Ennov. "Sagemount und Ardian bringen diese Perspektive mit, und wir freuen uns darauf, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln, die die wichtigsten Prozesse unserer Kunden unterstützen."

"Regulatorische und qualitätsbezogene Arbeitsabläufe in den Life Sciences werden immer komplexer, während die Kosten für deren Verwaltung über isolierte Systeme hinweg weiter steigen", fügte Gene Yoon, Managing Partner bei Sagemount, hinzu. "Olivier und sein Team haben mehr als zwei Jahrzehnte damit verbracht, eine geschäftskritische Lösung zu entwickeln, die es Kunden ermöglicht, ihre Prozesse nicht nur zu verwalten, sondern auch zu optimieren, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Wir glauben, dass sich diese Chance mit den neuen KI-Produkten von Ennov nur noch beschleunigt, und wir freuen uns darauf, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

"Ennov repräsentiert genau die Art von Technologieunternehmen, die wir bei Ardian Growth unterstützen möchten. Wir freuen uns darauf, unsere Kräfte mit Bregal Sagemount zu bündeln und damit zwei führende US-amerikanische und europäische Investmentfirmen hinter einem außergewöhnlichen Managementteam zu vereinen", fügte Alexis Saada, Head of Growth bei Ardian, hinzu. "Mit seiner starken internationalen Präsenz und seinen schnell wachsenden KI-Kompetenzen ist Ennov einzigartig positioniert, um die Zukunft der Software für Regulierung, Qualität und klinische Anwendungen in den Life Sciences weltweit mitzugestalten."

Im Rahmen dieser Wachstumsinvestition werden Gene Yoon, Curt Witte und Harrison Brunelli von Sagemount sowie Alexis Saada von Ardian dem Vorstand von Ennov beitreten.

Ennov wurde von Veil Jourde beraten. Sagemount wurde von Goodwin Procter LLP beraten. Ardian wurde von Proskauer Rose LLP beraten.

Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des zweiten Quartals 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen.

Über Ennov:

Ennov bietet eine umfassende Softwareplattform, um die anspruchsvollsten Prozesse von Life-Sciences-Unternehmen auf konforme und effiziente Weise zu verwalten. Mit über 25 Jahren Erfahrung decken die cloudbasierten Lösungen von Ennov die Bereiche Regulatory Affairs, Pharmakovigilanz, Qualität, Klinische Studien und Vertrieb ab. Die auf Innovation und Exzellenz ausgerichteten Lösungen von Ennov werden weltweit von mehr als 650 Unternehmen und 500.000 Anwendern genutzt und helfen ihnen, ihre Produkte schneller auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter en.ennov.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Bregal Sagemount:

Bregal Sagemount ist eine führende, wachstumsorientierte Private-Equity-Gesellschaft mit einem kumulierten Kapitalvolumen von 11 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet marktführenden Unternehmen in wachstumsstarken Branchen in einer Vielzahl von Transaktionssituationen flexibles Kapital und strategische Unterstützung. Bregal Sagemount hat in über 90 Unternehmen in verschiedenen Branchen investiert, darunter Software, Daten- und Informationsdienste, Finanztechnologie und -dienstleistungen, digitale Infrastruktur, IT im Gesundheitswesen sowie Unternehmens- und Verbraucherdienstleistungen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in New York und Palo Alto. Weitere Informationen finden Sie unter www.sagemount.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Ardian:

In einer Welt des ständigen Wandels zeichnet sich Ardian durch seine Fähigkeit aus, Herausforderungen zu antizipieren, sich anzupassen und sie in Chancen zu verwandeln. Als globales, diversifiziertes Private-Equity-Unternehmen mit 22 Niederlassungen und mehr als 350 Investmentexperten weltweit bieten wir Investitionen und maßgeschneiderte Lösungen an, die neue wirtschaftliche Dynamiken widerspiegeln und unseren Kunden helfen, in einer sich wandelnden Welt widerstandsfähig zu bleiben. Wir bieten unseren Investoren und Partnern multilokales Fachwissen und langfristige Performance sowie gemeinsamen Mehrwert für die Gesellschaft insgesamt. Seit der Gründung von Ardian im Jahr 1996 stehen unser wegweisender Ansatz zur Diversifizierung und unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen in großem Maßstab anzubieten, im Mittelpunkt unserer Strategie. Durch Engagement, Wissen und Technologie schaffen wir nachhaltigen Wert für unsere Unternehmen und leisten einen positiven Beitrag zur gesamten Branche. Ardian verwaltet oder berät derzeit ein Vermögen von 200 Mrd. US-Dollar für mehr als 1.920 Kunden weltweit in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Credit. Ardian. Den Wandel meistern für nachhaltigen Wert. Weitere Informationen finden Sie unter ardian.com.

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