© Foto: Robyn Stevens Brody - Sipa USAWährend Anleger weiter auf KI, Techriesen und neue Rekorde setzen, warnt die UBS vor einem Risiko, das die Wall Street gerade unterschätzen könnte.Die Rallye an den US-Börsen könnte laut dem Chefstrategen der UBS Group auf einem gefährlichen Denkfehler beruhen. Während Anleger weiter auf KI, Techriesen und starke Unternehmensgewinne setzen, warnt Bhanu Baweja vor einer deutlich größeren Gefahr: einer schleichenden Schwäche des US-Konsums. Der Stratege sieht vor allem das reale verfügbare Einkommen der US-Verbraucher unter Druck. Gleichzeitig laufen viele fiskalische Stützungsmaßnahmen aus, die die Wirtschaft in den vergangenen Jahren getragen hatten. Genau das könnte die Konsumausgaben in …Den vollständigen Artikel lesen
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