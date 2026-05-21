Eine neue weltweite Studie zeigt, dass 73 der B2B-Einkäufer KI in ihren Einkaufsabläufen nutzen, während die Nachfrage nach Rechnungsbedingungen und einheitlichen Zahlungserfahrungen ein Dreijahreshoch erreicht

Eine neue Studie von TreviPay einem globalen Partner für B2B-Zahlungsinfrastruktur, ergab, dass 88 der B2B-Käufer eine hohe Loyalität gegenüber ihren Lieferanten angeben, was mit TreviPays Studie aus dem Jahr 2023 übereinstimmt. 2026 legen Käufer nun größeren Wert darauf, wie effizient und konsistent Lieferanten bei Einkauf, Zahlung und Rechnungsstellung agieren, was bedeutet, dass ihre Loyalität davon abhängt, wie gut ein Lieferant seine Leistungen erbringt.

Der neueste Bericht von TreviPay, The Evolution of the B2B Buyer, baut auf der B2B-Käuferumfrage des Unternehmens aus dem Jahr 2023 auf und untersucht, wie sich die Erwartungen in den Bereichen Zahlungen, Onboarding, Rechnungsbedingungen, Automatisierung und Lieferantenbeziehungen entwickelt haben.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

KI-Integration und digitale Reife verändern den Einkauf. 73 der Käufer nutzen mittlerweile KI in ihren Einkaufsprozessen, was zeigt, dass die Automatisierung den Schritt von der Erprobung hin zur alltäglichen Entscheidungsfindung vollzogen hat.

73 der Käufer nutzen mittlerweile KI in ihren Einkaufsprozessen, was zeigt, dass die Automatisierung den Schritt von der Erprobung hin zur alltäglichen Entscheidungsfindung vollzogen hat. Die Nachfrage nach Zahlungsbedingungen hat einen Wendepunkt erreicht. Die Wahrscheinlichkeit, einen Lieferanten zu wählen, der Zahlungsbedingungen anbietet, stieg von 51 im Jahr 2023 auf heute 68 %, was den wachsenden Bedarf der Einkäufer an Optionen widerspiegelt, die den Cashflow unterstützen.

Die Wahrscheinlichkeit, einen Lieferanten zu wählen, der Zahlungsbedingungen anbietet, stieg von 51 im Jahr 2023 auf heute 68 %, was den wachsenden Bedarf der Einkäufer an Optionen widerspiegelt, die den Cashflow unterstützen. Konsistente Einkaufserfahrungen bestimmen die Lieferantenwahl. Eine konsistente Einkaufserfahrung wurde als wichtigster Faktor bei der Lieferantenwahl genannt, wobei 83 angaben, dass dies extrem oder sehr wichtig sei.

Eine konsistente Einkaufserfahrung wurde als wichtigster Faktor bei der Lieferantenwahl genannt, wobei 83 angaben, dass dies extrem oder sehr wichtig sei. Die Erwartungen an die betriebliche Effizienz steigen. Die Toleranz gegenüber Verzögerungen beim Onboarding sank von 6,7 Tagen auf 5,1 Tage, wodurch der Spielraum für langsame, manuelle oder inkonsistente Prozesse schrumpft.

Diese Veränderungen zeigen, dass die Loyalität zunehmend von den konkreten Aspekten des Kaufprozesses beeinflusst wird, wie zum Beispiel der Einfachheit des Onboardings, flexiblen Zahlungsoptionen und einem nahtlosen Einkauf über verschiedene Kanäle hinweg.

"B2B-Käufer sind weniger bereit, Reibungsverluste in Kauf zu nehmen", sagte Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Eine bestehende Beziehung kann dazu führen, dass ein Lieferant in Betracht gezogen wird, aber die Fähigkeit, schnell Onboarding zu ermöglichen, Rechnungsbedingungen anzubieten und ein einheitliches Zahlungserlebnis zu bieten, ist entscheidend für dauerhafte Loyalität. Zahlungen und Rechnungsstellung stehen heute viel enger mit Umsatzwachstum, Kundenbindung und Share of Wallet in Verbindung, als vielen Unternehmen bewusst ist."

Die Untersuchung ergab zudem, dass Käufer Lieferanten vor einem Kauf zunehmend anhand der verfügbaren Zahlungs- und Rechnungsoptionen bewerten. Fast alle Käufer (94 %) informieren sich vor dem Kauf über die Zahlungsoptionen des Lieferanten, und 78 recherchieren die Rechnungsoptionen. Unter B2B-Unternehmen informieren sich 96 über Zahlungsoptionen und 93 über Rechnungsoptionen.

"KI verändert das Tempo des B2B-Einkaufs, doch viele Lieferantenprozesse laufen immer noch mit der Geschwindigkeit manueller Prüfungen, isolierter Systeme und verzögerter Genehmigungen ab", sagte Allen Bonde, CMO von TreviPay. "Wenn Käufer KI nutzen, um Lieferanten zu vergleichen, Ausgaben zu verwalten und Genehmigungen zu optimieren, erwarten sie, dass die Unternehmen, bei denen sie einkaufen, ebenso vernetzt sind. Das Zahlungserlebnis beeinflusst, wie Käufer entscheiden, wer den nächsten Auftrag erhält."

Die Flexibilität bei der Zahlung beeinflusst auch, wie Käufer bezahlen und welche Beträge sie ausgeben. Die Präferenz für Zahlungen mit Zahlungszielen stieg von 59 im Jahr 2023 auf heute 72 %, während die Vielfalt der Zahlungsmethoden zum wichtigsten Faktor wurde, der den Einkauf wahrscheinlich steigert ein Anstieg von 28 auf 49 %.

Der Forschungsbericht ist online hier abrufbar.

Um mehr darüber zu erfahren, wie TreviPay die B2B-Rechnungsstellung und -Zahlungen unterstützt, besuchen Sie www.TreviPay.com. Außerdem findet TreviPay Crossroads, die Flaggschiff-Konferenz des Unternehmens, 2026 wieder statt und wird ausführliche Diskussionen über die Verbesserung von Zahlungsstrategien beinhalten. Die Anmeldung ist jetzt möglich.

1 Die Studie wurde von Murphy Research im Auftrag von TreviPay vom 4. bis 18. Dezember 2025 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf einer umfassenden Befragung von 300 B2B-Einkäufern in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich.

Über TreviPay

TreviPay, The Pay by Invoice Company, ist der globale Partner für B2B-Zahlungsinfrastruktur für Hersteller, Einzelhändler, Reiseunternehmen und Banken. Mit unserer vollständig verwalteten Plattform, intelligenten Apps und 40 Jahren Erfahrung in der Käuferanalyse helfen wir Käufern beim Einkauf und Verkäufern dabei, zu wachsen und schneller bezahlt zu werden. Hinter den Kulissen optimieren wir den Order-to-Cash-Prozess, von der schnellen Kundenanbindung und dem prädiktiven Marketing bis hin zur intelligenten Rechnungsstellung und Abrechnung alles gestützt auf KI, die mit jeder Transaktion besser wird. Das Ergebnis sind weniger Fehler, ein höherer durchschnittlicher Bestellwert (AOV) und garantierte Zahlungsfristen (DSO). TreviPay ermöglicht jährlich einen weltweiten Handelsumsatz von mehr als 8 Milliarden US-Dollar, ist in 35 Ländern tätig und wurde von IDC als "Leader for Embedded Payment Applications" sowie von The Hackett Group als führender Anbieter im Bereich Zahlungsabwicklung ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.trevipay.com.

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