Laut Jeremy Grantham zerstört KI ausgerechnet den Burggraben der Tech-Giganten. Anleger könnten die Risiken massiv unterschätzen.Der legendäre Investor Jeremy Grantham warnt Anleger vor einem Denkfehler beim KI-Boom. Viele Investoren setzten darauf, dass Künstliche Intelligenz die Dominanz der großen US-Techkonzerne weiter zementieren werde. Doch laut Grantham könnte genau das Gegenteil eintreten. "Wir sind von einer Welt der Monopole in eine Welt des brutalen Wettbewerbs übergegangen", zitiert Fortune den Mitbegründer des Vermögensverwalters GMO aus dem Podcast Excess Returns. "Und wir werden dort jahrelang bleiben, und es wird Blut auf den Straßen fließen." Grantham zählt zu den …Den vollständigen Artikel lesen
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