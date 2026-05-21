AVM hat ein neues Fritz Labor gestartet, das die kommende FritzOS-Version 8.50 in den Testbetrieb schickt. Neben Verbesserungen für Telefonie, Smarthome und MyFritz-App wird der Grundstein für die Einführung von Matter gelegt. Nach dem Update ist bekanntlich vor dem Update und so hat AVM die kommende FritzOS-Version 8.50 zum Test über das Fritz Labor 8.40 freigegeben. Mit dem heutigen 21. Mai stellt der Router-Hersteller damit eine Betaversion zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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