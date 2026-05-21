© Foto: Philipp von Ditfurth - dpaEuropas Aktien treten nach der Rallye auf der Stelle. Ölpreise, EZB-Sorgen und schwache Konjunkturdaten bremsen. Jetzt sendet auch ein BofA-Indikator ein Warnsignal.Europäische Aktien haben am Donnerstag nach ihrer jüngsten Rallye kaum verändert notiert. Anleger warteten auf neue Signale aus den Friedensgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Gleichzeitig blieb der Ölpreis über 100 US-Dollar je Barrel. Auch der Deutsche Aktienindex und der französische Leitindex lassen Federn. Auf Branchenebene gaben Banken leicht nach. Öl- und Bergbauwerte standen ebenfalls unter Druck. Belastend wirkten neue Konjunkturdaten. In Frankreich schrumpfte die Privatwirtschaft im Mai so stark …Den vollständigen Artikel lesen
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