Die neuesten Updates ermöglichen die Playwright-Automatisierung in Java, Python und C# und führen Funktionen zur Audio-Injektion in Echtzeit auf echten iOS-Geräten ein

TestMu AI (ehemals LambdaTest), die weltweit erste Full-Stack-Agentic-AI-Quality-Engineering-Plattform, gab heute zwei wesentliche Verbesserungen seiner Real Device Cloud bekannt: erweiterte Unterstützung für Playwright-Automatisierung in mehreren Programmiersprachen und die Einführung von Audio-Injektion und Live-Audio-Eingabe für echte iOS-Geräte.

Diese Updates reagieren auf den wachsenden Bedarf an Tests für moderne Anwendungen, die nicht nur plattformübergreifend, sondern zunehmend auch multimodal sind und Sprach-, Audio- sowie Echtzeit-Benutzerinteraktionen beinhalten.

Mit der neuesten Version unterstützt TestMu AI nun zusätzlich zu den bestehenden Funktionen die Ausführung von Playwright-Tests auf echten Geräten unter Verwendung von Java, Python und C#. Dies ermöglicht es Unternehmensteams, Playwright innerhalb ihrer bevorzugten Sprachumgebungen einzusetzen, ohne auf JavaScript-basierte Workflows beschränkt zu sein.

Da die Nutzung von Playwright in Entwicklungsteams weiter zunimmt, ermöglicht diese Erweiterung die nahtlose Integration von Tests auf echten Geräten in bestehende Automatisierungspipelines und verbessert so die Abdeckung und Zuverlässigkeit in mobilen Umgebungen.

Darüber hinaus hat TestMu AI Audio-Injektion und Live-Audio-Eingabe für echte Android- und iOS-Geräte eingeführt, wodurch Teams mikrofonbasierte Interaktionen direkt während der Testausführung simulieren und validieren können. Diese Funktion ermöglicht es Testern, vorab aufgezeichnete Audiodaten einzuspielen oder Live-Input in Geräte zu streamen, wodurch sich Tests für Anwendungsfälle wie KYC-Sprachverifizierung, Speech-to-Text, In-App-Audioaufzeichnung, Konferenz-Workflows und audiobasierte User Journeys automatisieren lassen.

"Anwendungen sind heute nicht mehr nur visuell; sie sind interaktiv, sprachgesteuert und kontextabhängig", sagte Mudit Singh, Mitbegründer und Leiter der Wachstumsabteilung bei TestMu AI. "Das Testen dieser Erfahrungen erfordert eine Infrastruktur, die reale Bedingungen nachbilden kann. Mit der mehrsprachigen Playwright-Unterstützung und Audiotests auf echten iOS-Geräten ermöglichen wir Teams, realistischere Benutzerszenarien zu validieren, ohne auf manuelle Eingriffe angewiesen zu sein."

Zu den wichtigsten Verbesserungen gehört die Möglichkeit, Playwright-Automatisierung auf echten Geräten mit Java, Python und C# auszuführen, wodurch Teams das Testen nahtlos in verschiedene Technologie-Stacks integrieren können. Die Tests werden auf tatsächlichen Mobilgeräten ausgeführt, was eine genaue Validierung realer Szenarien und Verhaltensweisen gewährleistet. Die Plattform führt außerdem Audio-Injektion für iOS-Geräte ein, was die Verwendung vorab aufgezeichneter Eingaben für konsistente, wiederholbare Testszenarien sowie Live-Audio-Streaming für dynamische Echtzeit-Validierung ermöglicht. Zusammen erweitern diese Funktionen die Testabdeckung auf sprachgesteuerte Anwendungen wie Sprach-zu-Text-Systeme, Authentifizierungsworkflows, virtuelle Assistenten und andere audiobasierte Interaktionen.

Diese Verbesserungen stärken die Real Device Cloud von TestMu AI weiter, indem sie es Teams ermöglichen, über die traditionelle UI-Validierung hinauszugehen und zunehmend komplexe, realistische Benutzererfahrungen in großem Maßstab zu testen.

Über TestMu AI (ehemals LambdaTest)

TestMu AI ist die weltweit erste agentenbasierte, KI-native Quality-Engineering-Plattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, Tests mit Intelligenz als Kernkomponente zu automatisieren und zu skalieren. Durch die Kombination autonomer Funktionen mit nahtloser Integration in moderne Entwicklungsworkflows ermöglicht TestMu AI Teams, in einer KI-orientierten Welt schnellere, zuverlässigere und sicherere Software bereitzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.testmuai.com/

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