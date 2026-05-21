Koordinierte Aktivitäten in ganz Schweden unterstreichen Xsollas anhaltendes Engagement für das nordische Spiele-Ökosystem und bringen Entwickler, Partner und Kreative zusammen

Xsolla, ein globales Unternehmen für Videospiel-Commerce, das Entwickler bei der Einführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, kündigt heute ein umfassendes Programm mit Veranstaltungen und Aktivitäten in ganz Schweden für den Mai 2026 an, einschließlich des offiziellen Sponsorings der Nordic Game 2026.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260520902929/de/

Graphic: Xsolla

Auf der Nordic Game wird Xsolla seine Web-Shop-Lösung vorstellen, eine Direct-to-Consumer-Plattform (D2C), die Entwicklern dabei helfen soll, ihre eigenen Storefronts außerhalb traditioneller App-Stores aufzubauen und zu skalieren. Das Web-Shop-Ökosystem integriert Storefronts, LiveOps-Tools und Funktionen zur Spielerbindung und ermöglicht es Studios, ihre Beziehungen zu den Spielern zu stärken und gleichzeitig den Umsatz und die operative Kontrolle zu steigern.

Xsolla wird zudem seine globale Zahlungsinfrastruktur vorstellen, die mehr als 1.000 Zahlungsmethoden in über 200 Regionen unterstützt. Xsolla Payments wurde entwickelt, um die Konversionsrate zu optimieren und lokalisierte Checkout-Erlebnisse zu bieten. Damit können Entwickler Spieler weltweit erreichen und sich gleichzeitig an regionale Präferenzen und regulatorische Rahmenbedingungen anpassen. Darüber hinaus wird Xsolla zeigen, wie das Unternehmen Entwickler mit hochwertigem, unterhaltungsbasiertem geistigem Eigentum (IP) zusammenbringt. Durch die Vereinfachung von Lizenzierungs- und Partnerschaftsmöglichkeiten hilft Xsolla Studios dabei, die Spielerakquise zu verbessern, das Engagement durch LiveOps zu steigern und neue Monetarisierungswege zu erschließen.

"Schweden und die gesamte nordische Region stellen eine der innovativsten und weltweit einflussreichsten Game-Development-Communities dar", sagte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Während die Branche große Veränderungen in den Bereichen Vertrieb, Monetarisierung und Spieler-Engagement durchläuft, konzentrieren wir uns darauf, Entwicklern dabei zu helfen, nachhaltige und direkte Beziehungen zu ihren Spielern aufzubauen. Durch unsere Präsenz bei Nordic Games, PGC Malmö und Xsolla Connect Malmö bieten wir umsetzbare Erkenntnisse und Lösungen, die Studios dabei unterstützen, global zu skalieren und gleichzeitig in starken regionalen Ökosystemen verwurzelt zu bleiben."

"Schwedische Gaming-Communities sind Early Adopters von D2C", fügte Danhua Wu, VP of Business Development, Nordic bei Xsolla, hinzu. "Sie sind eng miteinander verbunden, großzügig und offen dafür, mit ihren Kollegen zu teilen, was funktioniert und was nicht und alles dazwischen. Sie unterstützen sich gegenseitig und schaffen so eine Kultur, in der alle gemeinsam gedeihen und wachsen nicht getrennt voneinander."

Neben dem Sponsoring der Nordic Game wird Xsolla auch mit der breiteren Entwickler-Community in Malmö durch ergänzende Aktivitäten rund um die Pocket Gamer Connects Malmö und die Xsolla Connects Malmö in Kontakt treten.

Durch seine erweiterte Präsenz in Schweden setzt Xsolla seine Mission fort, Entwicklern alles zur Verfügung zu stellen, was sie für ihren Erfolg benötigen, und bietet Tools und Dienste an, die die Komplexität der weltweiten Markteinführung, Skalierung und Monetarisierung von Spielen vereinfachen.

Weitere Informationen über die Präsenz von Xsolla in Schweden finden Sie unter: https://xsolla.pro/Nordic-Presence

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xsolla.com

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

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