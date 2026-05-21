BÖRSE HEUTE: Iran-Hoffnung stützt DAX und Wall Street (21.05.2026)

Die Entwicklungen rund um die Börse Heute und die Börse Aktuell bleiben weiterhin stark von geopolitischen Themen geprägt. Besonders die möglichen Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und Iran sorgen für Bewegung an den Finanzmärkten. Während die Wall Street leichte Gewinne verbuchen konnte, präsentierten sich Europas Börsen insgesamt stabil.

Vor allem die Themen KI, Quantum Computing und sinkende Energiepreise bestimmten den Handelstag. Gleichzeitig beobachten Anleger aufmerksam die schwächeren europäischen Konjunkturdaten sowie die Entwicklung am Rohstoff- und Kryptomarkt.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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