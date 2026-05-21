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UMFASSEND WEITERENTWICKELT: VINFAST PRÄSENTIERT NEUE GENERATION DES VF 8



21.05.2026 / 20:15 CET/CEST

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HANOI, Vietnam, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- VinFast stellt die neue Generation des VF 8 vor: Das Elektro-SUV des D-Segments zeichnet sich durch eine Reihe von Verbesserungen an seiner Technologieplattform aus. Diese wurden von VinFast entwickelt, um ein flüssigeres, komfortableres und noch stabileres Fahrerlebnis zu bieten. Als eines der Modelle, die den Wandel von VinFast zu einem globalen Hersteller von reinen Elektrofahrzeugen geprägt haben, ist der VF 8 das erste Auto der Produktfamilie, das umfassende Verbesserungen in den Bereichen Design, Technologie und Ausstattung erhält. Dadurch wurden sowohl die Fahrleistungen als auch das gesamte Fahrerlebnis deutlich verbessert. Was Design und Komfort angeht, wurde der neue VF 8 auf der Grundlage der "Tech Fluid"-Philosophie entwickelt, bei der Technologie in die Designsprache des Fahrzeugs und dessen Alltagstauglichkeit integriert wird. Das Design legt Wert auf Nahtlosigkeit, Raffinesse und ein Gefühl von Bewegung. Es schafft das Erscheinungsbild eines modernen und dynamischen SUV, das einen zeitgemäßen Lebensstil widerspiegelt. Das Fahrzeug misst 4.701 mm (Länge) x 1.872 mm (Breite) x 1.670 mm (Höhe) und hat einen Radstand von 2.840 mm. Die Fünfsitzer-Konfiguration trägt zur Optimierung des Innenraums und des Fahrkomforts bei. Eine Bodenfreiheit von 170 mm in Kombination mit 19-Zoll-Rädern ermöglicht es dem VF 8 der neuen Generation, eine Vielzahl von Fahrbedingungen mühelos zu meistern. An der Front besticht das Fahrzeug durch eine ausgesprochen moderne Designsprache, die durch einen breiten, glänzend schwarzen Kühlergrill in Kombination mit den für VinFast typischen, flügelförmigen Tagfahrleuchten unterstrichen wird. Große Lufteinlässe, die in beide Seiten der Frontstoßstange integriert sind, tragen zur aerodynamischen Effizienz bei und verleihen dem Gesamtdesign gleichzeitig optische Tiefe. An den Seiten steigt die Fensterlinie nach hinten hin sanft an und vermittelt so auch im Stand ein Gefühl von Bewegung. Die Türverkleidungen zeichnen sich durch fließende Übergänge zwischen Licht und Oberfläche aus, kombiniert mit markanten Charakterlinien, die bei der Fahrt dynamische Lichtreflexe erzeugen. An der Heckpartie zeichnet sich das Design durch einen raffinierten, minimalistischen Ansatz aus, der durch große Rückleuchten unterstrichen wird, in die der für VinFast typische V-förmige LED-Streifen integriert ist. Das überarbeitete Heckdesign verbessert die Aerodynamik und verleiht dem Fahrzeug gleichzeitig ein jüngeres und dynamischeres Erscheinungsbild. Im Innenraum besticht der VF 8 der neuen Generation durch eine intuitive und ergonomische Gestaltung. Im Zentrum des Armaturenbretts befindet sich ein 12,9-Zoll-Infotainment-Display mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, die die meisten Fahrzeugfunktionen benutzerfreundlich integriert. Ein zweites Display hinter dem Lenkrad liefert wichtige Fahrinformationen, während der an der Lenksäule angebrachte Gangwahlhebel für eine vereinfachte Bedienung sorgt. Das Fahrzeug ist mit einer Zwei-Zonen-Klimaautomatik, einer integrierten Luftionisierung und einem Combi 1.0-Luftfilter ausgestattet, um den Komfort für die Insassen zu erhöhen. Zu den sportlich gestalteten, ergonomischen Sitzen gehört ein sechsfach elektrisch verstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion, während die Sitze der zweiten Reihe im Verhältnis 60:40 flach umklappbar sind, um bei Bedarf das Ladevolumen zu vergrößern. Das Fahrzeug verfügt außerdem über einen virtuellen Assistenten sowie über ein Audiosystem mit acht Lautsprechern. Die Technologie und Fahrdynamik basiert auf einer neuen Fahrwerksplattform mit einem Federungssystem, das sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse mit frequenzselektiven Dämpfern (FSD) ausgestattet ist. Das System passt die Dämpfungseigenschaften an die Straßenverhältnisse an, um Vibrationen auf unebenem Untergrund zu reduzieren und gleichzeitig die Fahrzeugstabilität zu gewährleisten. Die neue Generation des VF 8 verfügt zudem über eine neu entwickelte elektrische und elektronische Architektur, die auf dem "Software Defined Vehicle" (SDV)-Konzept basiert. Die Systemarchitektur und die Steuerungssoftware wurden von VinFast-Ingenieuren entwickelt, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, zentrale Fahrzeugtechnologien selbst zu entwickeln. Im Zentrum des Systems steht der Central Vehicle Computer (CVC), der die Datenverarbeitung und die Fahrzeugsteuerungsfunktionen verwaltet, um schnellere und flüssigere Reaktionen auf Fahrereingaben zu ermöglichen. Das Fahrzeug wird von einem Elektromotor mit einer maximalen Leistung von 170 kW (228 PS) und einem maximalen Drehmoment von 330 Nm angetrieben. Der VF8 hat Frontantrieb und bietet drei Fahrmodi: Eco, Normal und Sport. Der VF 8 der neuen Generation verfügt über einen 60,13-kWh-Akku, der nach NEFZ-Standards eine Reichweite von bis zu 500 km bei voller Ladung bietet. Das Fahrzeug unterstützt zudem Schnellladen von zehn auf 70 Prozent in weniger als 30 Minuten. Insbesondere ist der VF 8 der neuen Generation mit einem von VinFast eigenständig erforschten, entwickelten und patentierten integrierten Wärmemanagementsystem (ITM) ausgestattet. Das System koordiniert auf effiziente Weise die Kühl- und Heizfunktionen für die Batterie, den Motor, das elektrische System und die Klimaregelung im Innenraum. Dies trägt dazu bei, eine stabile Fahrzeugleistung aufrechtzuerhalten, die Energieeffizienz zu verbessern, die Schnellladefähigkeit zu unterstützen und die Lebensdauer von Batterie und Motor zu verlängern, während gleichzeitig der Komfort im Innenraum unter wechselnden Wetterbedingungen gewährleistet bleibt. In puncto Sicherheit ist die neue Fahrzeuggeneration mit einem umfassenden Fahrerassistenzsystem (ADAS) ausgestattet: darunter ein Autobahnassistent, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, ein Spurhalteassistent, eine Totwinkelwarnung und ein hochauflösendes 360-Grad-Kamerasystem. Die Karosseriestruktur und die ADAS-Technologien wurden mit dem Ziel entwickelt, die 5-Sterne-Sicherheitsstandards des ASEAN NCAP zu erfüllen. In Vietnam wird VinFast ab dem 27. Mai 2026 offiziell Vorbestellungen für den VF 8 der neuen Generation über seine offizielle Website und sein landesweites Netz autorisierter Händler entgegennehmen. Es gilt eine Garantie von sieben Jahren oder 160.000 km für das Fahrzeug sowie acht Jahre oder 160.000 km für die Batterie - je nachdem, was zuerst eintritt. Die ersten Auslieferungen werden voraussichtlich Ende Juli 2026 erfolgen. Über VinFast VinFast - ein Unternehmen der Vingroup - hat sich zum Ziel gesetzt, die globale Revolution intelligenter Elektrofahrzeuge voranzutreiben. VinFast wurde 2017 gegründet und betreibt in Hai Phong, Vietnam, einen hochmodernen Automobilwerkkomplex mit weltweit führender Skalierbarkeit und einem Automatisierungsgrad von bis zu 90 Prozent. VinFast engagiert sich für eine nachhaltige Zukunft für alle und entwickelt kontinuierlich innovative Produkte, fortschrittliche Smart Services, nahtlose Kundenerlebnisse und eine attraktive Preisstrategie, um Kunden weltweit zu inspirieren und gemeinsam eine Zukunft intelligenter Mobilität und eines nachhaltigen Planeten zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter: https://vinfastauto.eu/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985447/VinFast_VF_8.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/umfassend-weiterentwickelt-vinfast-prasentiert-neue-generation-des-vf-8-302779359.html



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