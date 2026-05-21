Laut Dr. Klein lag die Kreditsumme, die sich Immobilienkäufer für eine Finanzierung von der Bank leihen, in den ersten vier Monaten des Jahres 2026 bei 285.703 Euro. Das sind knapp 15.000 Euro mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Beleihungsauslauf bei der Baufinanzierung ist merklich gesunken. Der Kreditvermittler Dr. Klein hat neue Daten des Trendindikator Baufinanzierung (DTB) vorgelegt. Demnach zeigt sich für die ersten vier Monate des Jahres 2026, dass Kreditnehmer für den Immobilienkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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