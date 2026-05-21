Großer Erfolg für die deutsche Tech-Branche: Die Telekom-Tochter T-Systems und der Softwarekonzern SAP haben sich einen prestigeträchtigen Großauftrag der Bundesregierung gesichert. Wie das Bundesdigitalministerium in Berlin mitteilte, geht der Zuschlag für den Aufbau einer zentralen KI-Plattform für die öffentliche Verwaltung an die beiden DAX-Riesen.Das Projekt war im Vorfeld monatelang blockiert. Ein Bündnis um den US-Technologieriesen Google und den Dortmunder IT-Dienstleister Adesso hatte Rechtsmittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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