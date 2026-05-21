Eine weltweite Umfrage zeigt, dass fragmentierte Vertragsdaten zunehmend zu einem erheblichen Hindernis für die Einführung von KI in Unternehmen, die Automatisierung und das Vertrauen in die Betriebsabläufe werden

Sirion, der weltweit führende Anbieter von KI-gestütztem Vertragslebenszyklusmanagement (CLM), hat heute in Zusammenarbeit mit World Commerce Contracting (WorldCC) einen neuen Forschungsbericht mit dem Titel Trusted Contract Data: From Repository to System of Record (SOR) veröffentlicht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260518184754/de/

Sirion in collaboration with WorldCC developed a report on trusted contract data, exploring the shift from repository management to a Contract System of Record.

Während Unternehmen die Einführung von KI vorantreiben, zeigen die Ergebnisse eine wachsende Kluft zwischen Organisationen, die Verträge lediglich speichern, und solchen, die Vertragsdaten unternehmensweit vertrauen, nutzen und darauf reagieren können. Der Bericht* enthält Antworten und Erkenntnisse von mehr als 170 Unternehmen weltweit, darunter Führungskräfte aus den Bereichen Recht, Beschaffung und IT.

Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass viele KI-Initiativen in Unternehmen möglicherweise nicht durch die Leistungsfähigkeit der Modelle eingeschränkt werden, sondern durch fragmentierte und unzuverlässige Vertragsdatenbanken.

"GenAI macht in Unternehmen eine bittere Wahrheit deutlich: KI ist nur so zuverlässig wie die ihr zugrunde liegende Datenbasis", sagte Ajay Agrawal, Mitbegründer und CEO von Sirion. "Die meisten Unternehmen verwalten Verträge nach wie vor als isolierte Dokumente, die über verschiedene Repositorien, gemeinsam genutzte Laufwerke und isolierte Systeme verstreut sind. Dieses Modell versagt in einem KI-gesteuerten Unternehmen. Die Vertragsabwicklung erfordert heute ein vertrauenswürdiges System of Record, das juristische Sprache in strukturierte, vernetzte und verwertbare Daten umwandeln kann. Ohne diese Grundlage kann KI keine zuverlässigen Entscheidungen, Automatisierungen oder unternehmensweite Abläufe vorantreiben."

Zwar verfügen die meisten Unternehmen mittlerweile über einen Ort zur Aufbewahrung abgeschlossener Verträge, doch hebt der Bericht eine weitaus größere Lücke hervor: Weitaus weniger Unternehmen haben ein echtes Vertrags-SOR eingerichtet, das in der Lage ist, zu erfassen, was vereinbart wurde, wo es gilt, welche Pflichten und Ansprüche sich daraus ergeben und ob das Unternehmen auf der Grundlage dieser Informationen sicher handeln kann.

"Das Änderungsmanagement ist nach wie vor der am wenigsten berücksichtigte Aspekt bei der Transformation von Vertragsabläufen, doch oft ist es der entscheidende Faktor für Erfolg oder Misserfolg", erklärte Leandro Doca, Vice President und Head of CCM für Amerika bei Capgemini, in der Umfrage.

Wichtigste Ergebnisse der Umfrage:

Vertragsdaten sind nach wie vor stark fragmentiert: In Europa und Ozeanien geben 38 der Unternehmen an, dass Verträge auf mehrere Repositorien verteilt sind. Freigabeordner sind nach wie vor ein wichtiger Speicherort außerhalb eines zentralen Repositorys und werden von 71 der Befragten in Nordamerika, 78 in Europa und 71 in Ozeanien genutzt.

Eine zentralisierte Speicherung ist nicht gleichbedeutend mit vertrauenswürdigen Daten: Weltweit speichern nur 27 der Unternehmen alle abgeschlossenen Verträge ausschließlich in einem CLM-System, während die Mehrheit in fragmentierten Umgebungen arbeitet.

Der Reifegrad der Integration ist nach wie vor äußerst gering: 54 der Unternehmen geben an, dass sie über keinen automatisierten Datenfluss zwischen den Systemen verfügen, während nur 9 über eine bidirektionale Synchronisation verfügen, die dafür sorgt, dass Vertragsdaten plattformübergreifend stets auf dem neuesten Stand sind.

Die Reife variiert je nach Branche erheblich: Die Branchen Bank- und Finanzdienstleistungen sowie IT-/Technologiedienstleistungen und Energie/Öl und Gas weisen den höchsten Anteil an zentraler CLM-Speicherung auf. Der Bank- und Finanzdienstleistungssektor liegt mit 50 an der Spitze, gefolgt vom IT-Sektor (Technologie und Software) mit 33 und dem Energie-, Öl- und Gassektor mit 25 %.

Die Ambitionen im Bereich der KI wachsen schneller als die Datenbereitschaft: 42 der Unternehmen führen KI aktiv in ihren Vertragsabwicklungsprozessen ein oder setzen sie dort um. Dennoch gehören Bedenken hinsichtlich Datenqualität, Integration, Governance und Vertrauen nach wie vor zu den größten Hindernissen für den Fortschritt. Das Hindernis liegt nicht mehr in den KI-Fähigkeiten. Es sind vertrauenswürdige Daten, vernetzte Systeme und die operative Steuerung.

"Dieser Bericht ist eine Warnung davor, Speicherung mit Kontrolle zu verwechseln", sagte Sally Guyer, CEO von WorldCC. "Unternehmen haben ihre Vertragsarchive zwar digitalisiert, doch das bedeutet nicht, dass sie über verlässliche Vertragsdaten verfügen. Auf dem heutigen Markt müssen Unternehmen wissen, was vereinbart wurde, was sich geändert hat, welche Maßnahmen erforderlich sind und ob sich das Unternehmen auf diese Informationen verlassen kann. Vertrauenswürdige Vertragsdaten sind heute die Grundlage für eine bessere Umsetzung. Die Unternehmen, die sich weiterentwickeln, sind diejenigen, die ihre Daten bereinigen, ihre Systeme vernetzen, den Zugriff erweitern und klare Zuständigkeiten definieren. Sie werden sich nicht auf KI verlassen, um schwache Grundlagen zu beheben. Sie werden KI nutzen, um starke Grundlagen zu stärken."

Der Bericht hebt zudem die betrieblichen Folgen unvollständiger Vertragsdaten hervor. Ohne ein vertrauenswürdiges und vernetztes SOR bleiben Unternehmen auf manuelle Auswertungen, fragmentierte Datenbestände und institutionelles Wissen angewiesen. Die Folge sind langsamere Entscheidungsprozesse, ein schlechterer Überblick über Verpflichtungen und Ansprüche, höhere Wertverluste sowie ein geringeres Vertrauen in KI-generierte Ergebnisse.

Trusted contract data: From Repository to System of Record ist ab sofort bei Sirion und WorldCC erhältlich. Laden Sie den Bericht hier herunter.

*Die Umfrage wurde zwischen dem 13. Februar und dem 10. April 2026 unter 170 Befragten durchgeführt.

Über WorldCC

World Commerce Contracting (WorldCC) ist ein weltweiter gemeinnütziger Verband, der sich der Verbesserung der Handelsbeziehungen und der Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz verschrieben hat. Mit mehr als 80.000 Mitgliedern weltweit bietet WorldCC Forschungsergebnisse, Standards, Schulungen und Ressourcen, die es Organisationen ermöglichen, bessere Ergebnisse in den Bereichen Handel und Vertragswesen zu erzielen.

Über Sirion

Sirion ist die weltweit führende KI-native CLM-Plattform und leistet Pionierarbeit bei der Anwendung von agentenbasierter KI, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Art und Weise zu transformieren, wie sie Verträge speichern, erstellen und verwalten.

Die Extraktion, die dialogorientierte Erfahrung und die KI-gestützten Verhandlungsfunktionen der Plattform haben die Vertragsgestaltung in Unternehmensteams revolutioniert von der Rechtsabteilung über den Einkauf bis hin zum Vertrieb und Finanzwesen. Die weltweit wertvollsten Marken vertrauen Sirion bei der Verwaltung von über 7 Millionen Verträgen im Wert von fast 800 Milliarden US-Dollar und bei der Pflege von Beziehungen zu über 1 Million Lieferanten und Kunden in über 100 Sprachen. Führende Analysten wie Gartner, IDC und Spend Matters haben Sirion aufgrund seines Fokus auf branchenführende Innovationen wiederholt als führendes Unternehmen im Bereich CLM ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.sirion.ai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260518184754/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Für WorldCC:

Kate Hodgins

Head of Marketing Communications

khodgins@worldcc.com

Für Sirion:

Bodhi Thakur

Head of Brand and Comms

bodhi.thakur@sirionlabs.com