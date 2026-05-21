Der Mitbegründer und ehemalige geschäftsführende Gesellschafter von Nohup (2021 von der Havas Group übernommen) wird die Entwicklung der KI-Infrastruktur leiten, die First-Party- und Third-Party-Daten integriert und die gemeinsam mit Postel und Microsoft für italienische KMU bereitgestellte Plattform sowie die Plattform mit dem DV360-Angebot für globale Medienagenturen unterstützt.

Audiencerate Ltd, einer der wenigen weltweit zertifizierten Google Customer Match Upload-Partner und ein Microsoft IP Co-sell-zertifizierter Partner mit MACC-Berechtigung, gab heute die Ernennung von Riccardo Fabbri zum Chief Technology Officer bekannt. Die Ernennung markiert eine Phase doppelter Expansion: die Audiencerate-Postel-Microsoft-Plattform für italienische KMU und die mit Google DV360 integrierte Datenplattform für Agenturen und Datenanbieter beide entwickeln sich hin zu einem Modell, das First-Party- und Third-Party-Daten durch KI und maschinelles Lernen nativ nutzt.

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Riccardo Fabbri, Chief Technology Officer of Audiencerate Ltd. Co-founder and former managing partner of Nohup, recognized by the Financial Times among Europe's leading firms in the sector (2021 and 2022) and acquired by the Havas Group in August 2021. Leads the AI-driven phase of Audiencerate's independent Customer Match infrastructure.

Ein Profil, das auf zwanzig Jahren digitaler Transformation basiert

Fabbri bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Softwareentwicklung und im Bereich Cloud-Architekturen bei Audiencerate ein. Als Mitbegründer von Nohup im Jahr 2004, einer Digitalberatung für Cloud-native Entwicklung, führte er das Unternehmen zwei Jahre in Folge (2021 und 2022) zu einer Auszeichnung der Financial Times als eines der führenden Unternehmen Europas in diesem Sektor. Im August 2021 wurde Nohup von der Havas Group übernommen, wodurch die 30 Fachkräfte in Mailand, Turin und Udine zu Havas CX wechselten. Das Besondere an Fabbris Werdegang sind seine technische Genauigkeit, sein Augenmerk auf Datenschutz und seine fundierten Kenntnisse der operativen Arbeitsabläufe in der Medienbranche ein wesentlicher Vorteil im europäischen Rahmen des AI Act, der DSGVO und des italienischen Verbrauchergesetzbuchs.

Der KI-getriebene Sprung für KMU und Agenturen

Unter Fabbris Führung wird Audiencerate auf zwei parallelen Bahnen voranschreiten. Im KMU-Bereich ermöglichen KI und maschinelles Lernen kontinuierliches Modelllernen, prädiktive Modellierung (Propensity Scoring, Lookalike, CLV) sowie die Selbstoptimierung von Budget- und Gebotsmanagement. Im Agenturbereich dienen die First-Party-Daten der Werbetreibenden als Grundlage für Lookalike- und Propensity-Modelle, die durch Third-Party-Signale angereichert werden: eine Zielgruppe, die 1P-Relevanz mit 3P-Reichweite verbindet und dabei den Entwicklungen im Datenschutz- und Cookie-Ökosystem entspricht.

Stellungnahmen

"Riccardos Einstieg ist das fehlende Puzzlestück", sagte Gianluca Leotta, Präsident von Audiencerate. "Ein Technologe und Unternehmer, der Nohup zu einem europäischen Exit geführt hat, in der Welt der internationalen Medienagenturen zu Hause ist und die technische Grammatik unseres Weges genau kennt. Es ist eine langfristige Entscheidung, die mit der strategischen und industriellen Vision übereinstimmt, die wir schon immer für dieses Projekt hatten."

"Audiencerate hat im Laufe der Jahre ein einzigartiges technologisches Kapital aufgebaut: eine Position als Datenanbieter, die sowohl im Google- als auch im Microsoft-Ökosystem zu Hause ist, mit Zertifizierungen und Partnerschaften, die nur sehr wenige Unternehmen vorweisen können", sagte Riccardo Fabbri. "Das Projekt ist sowohl herausfordernd als auch spannend. Einerseits geht es darum, diese Infrastruktur über Postel und Microsoft Millionen italienischer KMU zugänglich zu machen. Andererseits geht es darum, das DV360-Angebot weiterzuentwickeln, indem wir auf zwanzig Jahre Erfahrung mit Medienagenturen zurückgreifen: Trading Desks benötigen Modelle, die First-Party- und Third-Party-Daten intelligent miteinander verbinden und gleichzeitig die Automatisierung und Skalierung vorantreiben, die erforderlich sind, um Margen zurückzugewinnen, die der Markt nicht mehr so anerkennt wie früher. Das ist die Art von technischer Herausforderung, die meinem Werdegang als Gründer und Unternehmer entspricht."

Informationen zu Audiencerate

Audiencerate Ltd mit Hauptsitz in London und Niederlassungen in Italien und den Vereinigten Staaten ist spezialisiert auf Datenaktivierung, Audience Intelligence und KI-gesteuertes Marketing. Google Customer Match Upload Partner (Dezember 2025), Google Data Provider seit 2012, Microsoft IP Co-sell Eligible MACC Eligible. NEXI ist der wichtigste Unternehmenskunde des Unternehmens in Italien.

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