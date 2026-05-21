DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet - Quantencomputing-Hausse bei IBM-Aktie

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen haben am Donnerstag mit kleinen Gewinnen geschlossen. Der eng gefasste Dow-Jones-Index schloss 0,6 Prozent höher, angetrieben vor allem von einem sehr starken Kursansgtieg der IBM-Aktie. Der wesentlich breitere S&P-500 kam um 0,2 Prozent voran, die Nasdaq-Indizes ebenso. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.438 (Mittwoch: 2.115) Kursgewinner und 1.307 (669) Kursverlierer. Unverändert schlossen 67 (42) Titel.

Zunächst hatte die Nachricht für etwas Gegenwind gesorgt, wonach Irans Oberster Führer Ajatollah Modschtaba Chamenei angeordnet haben soll, dass hochangereichertes atomwaffenfähiges Uran nicht ins Ausland gebracht werden darf. Damit verhärtete Teheran seine Haltung zu einer zentralen Forderung der USA.

Die Ölpreise zogen darauf nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag wieder an und bauten die Gewinne noch aus, nachdem US-Außenminister Rubio erklärt hatte, dass ein vorgeschlagenes Mautsystem in der Meerenge der Straße von Hormus eine diplomatische Einigung unmöglich machen würde. Später rutschten die Preise stark ab und am Aktienmarkt stiegen die Kurse leicht, nachdem Rubio gesagt hatte, dass pakistanische Vermittler zu Gesprächen nach Iran reisten. Am Ende des Tages verbilligte sich Brent-Öl um ein halbes Prozent auf 104,50 Dollar.

Die Anleiherenditen stiegen zunächst mit den Ölpreisen und dadurch angefachten Inflationssorgen, letztlich gingen sie aber wenig verändert aus dem Tag. Im Zehnjahresbereich ging es um 1 Basispunkt auf 4,56 Prozent nach unten. Der Dollar konnte zwischenzeitliche Gewinn nicht halten, der Euro kostete zuletzt wenig verändert 1,1619 Dollar. Der Goldpreis gab minimal nach.

Die Konjunkturdaten des Tages bewegten nicht. Unter anderem fielen neue Einkaufsmanagerdaten für den Dienstleistungssektor schlechter aus als gedacht, für die Industrie dagegen besser. Sie hoben sich damit praktisch auf.

Stärker als erwartet ausgefallene Rekordzahlen von Nvidia verpufften etwas, auch nachdem der Markt hier am Vortag schon Vorschusslorbeeren verteilt hatte. Wie bei vorangegangenen Datenveröffentlichungen fand der Markt wieder ein Haar in der Suppe. Unter anderem hieß es, der genehmigte Aktienrückkauf über 80 Milliarden Dollar lasse vermuten, dass Nvidia die Ideen für neue Investitionen ausgingen. Dazu gab es teils Kritik an der Umsatzverteilung. Die Nvidia-Aktie gab nahe an ihrem Rekordhoch um 1,8 Prozent nach.

Aktien von Quantencomputing-Unternehmen zogen sprunghaft an mit der Nachricht, dass die Trump-Regierung Beteiligungen in Höhe von 2 Milliarden Dollar an neun Quantencomputing-Unternehmen übernehmen wird, darunter ein neues IBM-Unternehmen, um die US-Führungsrolle in dieser aufkommenden Technologie zu sichern und China entgegenzuwirken. IBM haussierten darauf um 12,4 Prozent. IonQ machten einen Satz um 12,2, Rigetti Computing um über 30 und D-Wave Quantum um über 33 Prozent.

Walmart verbilligten sich um 7,3 Prozent. Damit quittierte der Markt, dass der Einzelhändler trotz stark ausgefallener Quartalszahlen den Ausblick nicht angehoben hatte. Der Einzelhandelsriese begründete das mit Belastungen durch steigende Treibstoffkosten.

Applied Digital schnellten um 21,5 Prozent nach oben, nachdem der Rechenzentrumexperte eine langfristige 7,5 Milliarden Dollar schwere Vereinbarung mit einem US-Hyperscaler getroffen hatte.

Intuit stürzten um 20 Prozent ab. Der Entwickler von Finanzsoftware hatte seine Prognosen für Umsatz und Gewinn angehoben, aber auch den Abbau von 17 Prozent der Stellen angekündigt. Intuit will den Fokus stärker auf KI-gestützte Finanzsoftware legen und erwartet Restrukturierungskosten von 300 bis 340 Millionen Dollar.

Deere gaben 5,2 Prozent ab. Das Unternehmen meldete zwar gute Zahlen, dies aber vor allem dank Zollerstattungen. Zudem hinkte das Landmaschinen-Geschäft dem mit Baumaschinen hinterher.

Für Gesprächsstoff sorgten derweil die sich konkretisierenden Börsengänge von SpaceX und OpenAI. Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX von Elon Musk hat die Unterlagen für den geplanten Börsengang nun eingereicht. Bei dem Börsengang könnten laut Berichten bis zu 80 Milliarden Dollar eingesammelt werden.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 50.285,66 +0,6 +276,31 50.009,35 S&P-500 7.445,72 +0,2 +12,75 7.432,97 NASDAQ Comp 26.293,10 +0,1 +22,74 26.270,36 NASDAQ 100 29.357,27 +0,2 +59,57 29.297,70 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,06 +0,03 4,12 4,05 5 Jahre 4,23 +0,01 4,30 4,22 10 Jahre 4,56 -0,01 4,64 4,55 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:08 EUR/USD 1,1619 -0,1 -0,0008 1,1627 1,1626 EUR/JPY 184,7 -0,0 -0,0100 184,71 184,6100 EUR/CHF 0,9134 -0,2 -0,0016 0,9150 0,9150 EUR/GBP 0,8645 -0,1 -0,0005 0,865 0,8642 USD/JPY 158,95 +0,0 0,0400 158,91 158,7800 GBP/USD 1,3435 +0,0 0,0004 1,3431 1,3449 USD/CNY 6,8025 +0,0 0,0020 6,8005 6,8005 USD/CNH 6,7989 -0,0 -0,0022 6,8011 6,8000 AUS/USD 0,7152 +0,0 0,0003 0,7149 0,7157 Bitcoin/USD 77.650,10 -0,0 -30,17 77.680,27 77.448,27 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 97,44 -0,8 -0,82 98,26 Brent/ICE 104,55 -0,5 -0,47 105,02 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.543,97 +0,0 0,44 4.543,53 Silber 76,72 +1,0 0,74 75,99 Platin 1.965,85 +0,8 15,35 1.950,50 (Angaben ohne Gewähr)

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May 21, 2026 16:09 ET (20:09 GMT)

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