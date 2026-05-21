Einem europäischen Forschungsprojekt zufolge können Pkw mit integrierten Solarmodulen in Mitteleuropa bis zu 55 Prozent des jährlichen Energiebedarfs selbst erzeugen. In Südeuropa können das bei Solarautos sogar 80 Prozent sein. Hersteller wie Sono Motors, Lightyear oder Aptera Motors arbeiten seit Jahren an Pkw, die dank der integrierten Solarmodule einen bedeutenden Teil ihres Energiebedarfs selbst erzeugen können sollen. Sono Motors und Lightyear ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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