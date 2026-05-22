The Estée Lauder Companies bekräftigt sein Vertrauen in seine strategische Vision "Beauty Reimagined"

Am 23. März 2026 bestätigten The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) und Puig, dass sie Gespräche über einen möglichen Unternehmenszusammenschluss führten; solange jedoch keine Vereinbarung zwischen den Unternehmen unterzeichnet worden sei, könne keine Gewähr hinsichtlich des Geschäfts oder seiner Bedingungen gegeben werden.

The Estée Lauder Companies und Puig gaben heute bekannt, dass die Parteien die Gespräche über einen möglichen Unternehmenszusammenschluss beendet haben. The Estée Lauder Companies konzentriert sich weiterhin voll und ganz auf die Umsetzung seiner Strategie "Beauty Reimagined", die bereits in vollem Gange ist und positive Ergebnisse liefert.

"Wir sind dankbar für die Gespräche, die wir mit Puig geführt haben", sagte Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer von The Estée Lauder Companies. "Heute bekräftigen wir erneut unser Vertrauen in die Stärke unserer herausragenden Marken, unserer talentierten Teams und unserer Position als eigenständiges Unternehmen. Wir sind optimistischer denn je, was unsere Fähigkeit betrifft, durch 'Beauty Reimagined' erheblichen langfristigen Wert zu schaffen, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, diesen Fortschritt voranzutreiben.

Wir verfügen über eines der weltweit stärksten Portfolios an Prestige-Beauty-Marken, gestützt durch eine außergewöhnliche Markenpräsenz über Kategorien, Regionen und Verbrauchersegmente hinweg, und wir sind überzeugt, dass wir einzigartig positioniert sind, um weltweit nachhaltiges langfristiges Wachstum voranzutreiben.

Die Dynamik, die wir in unserem gesamten Geschäft beobachten, untermauert die Stärke des vor uns liegenden Weges. Durch "Beauty Reimagined" und die Umsetzung unseres "One ELC"-Betriebsmodells bauen wir eine schnellere, agilere und verbraucherorientierte Organisation auf eine Organisation, die Innovationen beschleunigt, die Umsetzung stärkt, erfolgreiche Ideen weltweit skaliert und in die wachstumsstärksten Chancen unseres Portfolios investiert.

Gleichzeitig werden wir unser Portfolio weiterhin bewerten und weiterentwickeln, um sicherzustellen, dass wir über die richtigen Vermögenswerte verfügen, um die vielversprechendsten Wachstumschancen zu nutzen, einschließlich potenzieller Akquisitionen und Veräußerungen.

Wir konzentrieren uns weiterhin unermüdlich darauf, ein nachhaltiges Umsatzwachstum voranzutreiben, die Rentabilität zu steigern und im Laufe der Zeit eine solide zweistellige bereinigte operative Marge zu erzielen, während wir gleichzeitig langfristigen Wert für unsere Aktionäre schaffen."

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich derjenigen in den zitierten Äußerungen sowie derjenigen, die sich auf die Vorteile und sonstige Erwartungen beziehen, sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen die aktuellen wirtschaftlichen und sonstigen Rahmenbedingungen, einschließlich der Volatilität auf dem globalen Markt, Maßnahmen von Einzelhändlern, Lieferanten und Verbrauchern, der Wettbewerb sowie die Risikofaktoren, die im Jahresbericht der Estée Lauder Companies auf dem Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr beschrieben sind. Die The Estée Lauder Companies übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und verwaltet weltweit Luxus- und Prestigemarken. Die Produkte des Unternehmens werden in etwa 150 Ländern und Territorien unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD sowie BALMAIN Beauty verkauft.

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