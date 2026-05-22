Neueste PCIe-Gen5-SSD senkt Kosten bei großem Maßstab für optimierte Rechenzentrums-Betriebskosten

Phison Electronics (8299TT), ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, gab heute bekannt, dass seine Pascari D206V PCIe-Gen5-Rechenzentrums-SSD den renommierten COMPUTEX Best Choice Golden Award erhalten hat. Damit wird die nächste Generation von Innovationen im Bereich der ultrahochkapazitiven Unternehmensspeicher für KI und moderne Rechenzentrumsinfrastruktur gewürdigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260520642303/de/

Pascari D206V Wins COMPUTEX Best Choice Golden Award in 2026

Pascari D206V wurde entwickelt, um die wachsende Herausforderung der Branche zu bewältigen, die Speicherkapazität für KI, Cloud und datenintensive Workloads effizient zu skalieren, ohne die betriebliche Komplexität oder die Infrastrukturkosten zu erhöhen. Mit bis zu 245,76 TB in einer einzigen U.2-PCIe-Gen5-SSD ermöglicht die D206V Hyperscale- und Unternehmenskunden, die Speicherdichte deutlich zu erhöhen und gleichzeitig den Platzbedarf im Rack, den Stromverbrauch und die Gesamtbetriebskosten des Rechenzentrums zu senken.

"Wir fühlen uns geehrt, den COMPUTEX Best Choice Golden Award zu erhalten, und danken den Organisatoren und der Jury für diese Anerkennung", sagte K.S. Pua, Gründer und CEO von Phison Electronics. "Da KI- und HPC-Implementierungen weltweit zunehmen, sehen sich Unternehmen mit steigenden Anforderungen an die Speicherinfrastruktur konfrontiert, die eine höhere Dichte, Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung bieten muss. Die Pascari D206V wurde speziell für diese neue Ära der Rechenzentrumsgröße entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, mehr zu speichern, schneller zu skalieren und die betriebliche Effizienz zu optimieren. Diese Auszeichnung unterstreicht Phisons Engagement, Unternehmen in die Lage zu versetzen, durch ihre Daten innovativ zu sein."

Zu den wichtigsten Merkmalen und Vorteilen von Pascari D206V gehören:

Ultrahohe Speicherdichte: Bis zu 245,76 TB in einer einzigen U.2-SSD ermöglichen es Unternehmen, ihre Infrastruktur zu konsolidieren und die Speicherkapazität pro Rack zu maximieren.

Bis zu 245,76 TB in einer einzigen U.2-SSD ermöglichen es Unternehmen, ihre Infrastruktur zu konsolidieren und die Speicherkapazität pro Rack zu maximieren. Reduzierte Betriebskosten im Rechenzentrum: Ein Kapazitätsvorteil von bis zu 8:1 gegenüber herkömmlichen HDD-basierten Cold-Storage-Umgebungen 1 trägt dazu bei, den Stromverbrauch, den Kühlbedarf, den Platzbedarf im Rack und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Ein Kapazitätsvorteil von bis zu 8:1 gegenüber herkömmlichen HDD-basierten Cold-Storage-Umgebungen trägt dazu bei, den Stromverbrauch, den Kühlbedarf, den Platzbedarf im Rack und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Leseoptimierte Gen5-Leistung: Sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14 GB/s und 2.625.000 zufällige Lese-IOPS beschleunigen den Zugriff auf umfangreiche KI- und Unternehmensdatensätze.

Sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14 GB/s und 2.625.000 zufällige Lese-IOPS beschleunigen den Zugriff auf umfangreiche KI- und Unternehmensdatensätze. Zuverlässigkeit und Schutz auf Unternehmensniveau: Funktionen wie Dual-Port-Konnektivität, Stromausfallschutz (PLP), AES-256-Verschlüsselung, TCG Opal 2.0, NVMe-MI-Verwaltung, 128 Namespaces und End-to-End-Datenpfadschutz tragen dazu bei, Datenintegrität, Sicherheit und Systemausfallsicherheit zu gewährleisten.

Funktionen wie Dual-Port-Konnektivität, Stromausfallschutz (PLP), AES-256-Verschlüsselung, TCG Opal 2.0, NVMe-MI-Verwaltung, 128 Namespaces und End-to-End-Datenpfadschutz tragen dazu bei, Datenintegrität, Sicherheit und Systemausfallsicherheit zu gewährleisten. OCP-konforme Kompatibilität: Unterstützt die OCP Datacenter NVMe-SSD-Spezifikationen für eine optimierte Bereitstellung in Hyperscale- und Open-Compute-Umgebungen.

Unterstützt die OCP Datacenter NVMe-SSD-Spezifikationen für eine optimierte Bereitstellung in Hyperscale- und Open-Compute-Umgebungen. Flexible Bereitstellungsoptionen: Erhältlich im U.2-Formfaktor für 245,76 TB Kapazität sowie in den Formfaktoren E1.L, E3.L und E3.S für alle anderen D206V-Kapazitäten, um Dichte, thermische Effizienz und Skalierbarkeit in verschiedenen Infrastrukturarchitekturen zu optimieren.

Um weitere Innovationen zu entdecken, besuchen Sie den COMPUTEX-Stand von Phison, an dem unter anderem die Pascari D206V und die neuesten KI-Speicherinnovationen in der TaiNEX-Halle 1, Stand M0411a, vorgestellt werden. Weitere Informationen zur Pascari D206V finden Sie auf der Website von Phison.

Über Phison Electronics

Phison Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, der mehr als jede fünfte weltweit ausgelieferte SSD ausstattet. Phison hat sich zu einem milliardenschweren Unternehmen mit über 4.500 Mitarbeitern von denen 70 in der Forschung und Entwicklung tätig sind und mehr als 2.000 Patenten entwickelt. Zu den Innovationen des Unternehmens gehören aiDAPTIV+, eine preisgekrönte KI-Lösung für kostengünstiges LLM-Training und Inferenz vor Ort, sowie Pascari, ein Portfolio an extrem leistungsstarken Enterprise-SSDs, die speziell für datenintensive Workloads in KI-, Cloud- und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden.

Phison, das Phison-Design und das Phison-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Phison Electronics oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die gezeigten Abbildungen können von den tatsächlichen Produkten abweichen.

Haftungsausschluss: Viele der genannten Produkte und Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung und werden verfügbar sein, sobald sie fertiggestellt sind. Der Zeitplan für ihre Veröffentlichung hängt von der laufenden Entwicklung und dem Markt ab und kann sich ändern.

©2026 Phison Electronics oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

1 Alle angegebenen Werte basieren auf Schätzungen. 1 TB 1012 Byte. Die sequenzielle Leistung basiert auf FIO unter Linux, 128 KB Datengröße, mit QD=32, 1 Job. Die zufällige Leistung basiert auf FIO unter Linux, zufälliges Lesen mit 4 KB Datengröße, zufälliges Schreiben mit 16 KB Datengröße, QD=128, 8 Jobs. Die Latenz wird mit zufälligen Workloads auf Basis von FIO unter Linux, 4 KB Datengröße, QD=1, 1 Job gemessen. Der Stromverbrauch (durchschnittlicher RMS-Wert) wird während der von iometer durchgeführten sequenziellen Lese-/Schreib- und zufälligen Lese-/Schreibvorgänge gemessen. Die DWPD-Ergebnisse werden in Übereinstimmung mit den JESD219A-Standards ermittelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260520642303/de/

Contacts:

PHISON: Sprecher

Antonio Yu

TEL: +886-37-586-896 #10019

Mobiltelefon: +886-979-105-026

E-Mail: antonioyu@phison.com

PHISON: Stellvertr. Sprecher

Kuo-Ting Lu

TEL: +886-37-586-896 #26022

Mobiltelefon: +886-979-075-330

E-Mail: kuoting_lu@phison.com

Enterprise-Produktanfragen an PHISON und PASCARI:

sales@phison.com

sales@phisonenterprise.com

Enterprise-Medienanfragen an PHISON und PASCARI:

Lynn Kelly

Lynn_kelly@phison.com

press_americas@phison.com