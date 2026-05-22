GENEHMIGUNGSFORTSCHRITT…: Vorletzte regulatorische Hürde genommen! Und weiter geht's!

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Mit der Veröffentlichung des Entwurfs des Umweltverträglichkeitsberichts durch Kanadas Umweltverträglichkeits-Prüfungsbehörde macht das Ausnahme-Asset Crawford den nächsten Schritt hin zur endgültigen Genehmigung.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 22. Mai 2026, 5:44 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

für das laufende Jahr erwartet die International Nickel Study Group eine markante Wende im Nickelmarkt: Statt eines zuvor prognostizierten Überschusses von 261.000 Tonnen rechnet die Branchenorganisation laut April-Prognose nun mit einem Defizit von 32.000 Tonnen. Das wäre die erste Angebotslücke seit 2021 - und genau der Moment, in dem strategisch sichere Nickelprojekte wieder schlagartig in den Fokus rücken.¹

Für diese Kehrtwende gibt es mehrere Gründe. Im Mittelpunkt steht Indonesien: Dort wurden die genehmigten Nickel-Erzförderquoten für 2026 nach Marktberichten deutlich niedriger angesetzt als im Vorjahr. Nach 379 Millionen Tonnen im Jahr 2025 stehen aktuell nur etwa 260 bis 270 Millionen Tonnen im Raum. Da Indonesien der weltweit wichtigste Nickelproduzent ist, kann eine solche Drosselung die globale Angebotsbalance spürbar verschieben.

Indonesische Nickelproduktion: annualisierte Rate in kt p.a.:

Quelle: Eigene Darstellung nach Mining.com; Angaben gerundet.

Dazu kommen aktuelle geopolitische Spannungen. Die Straße von Hormus ist nicht nur für Rohöl von enormer Bedeutung, sondern auch für Schwefel. Schwefel wiederum ist als Ausgangsstoff für Schwefelsäure ein wichtiger Bestandteil bestimmter Nickel-Lieferketten, insbesondere bei "HPAL'-Anlagen zur Verarbeitung von Nickel für Batteriematerialien.

Rund ein Viertel der weltweiten Schwefelproduktion entfällt auf den Nahen Osten. Zugleich importiert Indonesien nach aktuellen Marktberichten etwa drei Viertel seines Schwefels aus dieser Region.² Genau das macht sichtbar, wie verwundbar eine global konzentrierte Lieferkette werden kann, wenn Transportwege oder Vorprodukte unter Druck geraten.

Diese zwei Beispiele zeigen, wie anfällig die Nickel-hungrige Welt für Unterbrechungen traditioneller Handelswege ist, und spiegeln die drastischen Folgen der regionalen Konzentration auf nur eine Handvoll großer Nickelproduzenten wider.

Quelle: IEA

Wurden Störungen der Lieferketten und die Abhängigkeit von wenigen Nationen in Zeiten des Nickelüberschusses weniger stark hinterfragt, wird eine stabile, politisch gesicherte und diversifizierte Versorgung in einem Defizit-Szenario zum entscheidenden Faktor.

Nickel bleibt als wichtiges Legierungselement für Edelstahl sowie für bestimmte Batterietypen mit hoher Energiedichte strategisch bedeutend. Zwar entwickelt sich der Batteriemarkt differenzierter, unter anderem durch den wachsenden Anteil nickelfreier LFP-Chemien, dennoch gewinnen hochwertige Projekte außerhalb Indonesiens in einem enger werdenden Markt weiter an strategischem Gewicht.

Quelle: Canada Nickel

Eines dieser jetzt schon strategisch wertvollen Projekte ist Canada Nickels (WKN: A2P0XC) Ausnahme-Asset "Crawford'.

Nach Unternehmensangaben beherbergt "Crawford' die weltweit zweitgrößte Nickelreserve und -ressource und soll während der Spitzenproduktionsphase potenziell bis zu 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr dauerhaft speichern können.

Quelle: Canada Nickel

Genau dieses Power-Paket rückt mit dem jüngsten Genehmigungsfortschritt einer möglichen Bauentscheidung und der geplanten ersten Nickelproduktion deutlich näher.

Vorreiterrolle trotz deutlich höherer Auflagen!

Einen sehr wichtigen Schritt zur möglichen ersten Tonne Nickel hat "Crawford' nun mit der Veröffentlichung des Entwurfs des Umweltverträglichkeitsberichts durch die kanadische Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde gemacht - und auch hier wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Denn damit ist "Crawford' laut Canada Nickel (WKN: A2P0XC) das erste Bergbauprojekt, das diese Phase gemäß dem Bundesgesetz über Umweltverträglichkeitsprüfungen ("Impact Assessment Act') von 2019 erreicht hat.³ Das adelt "Crawford' zusätzlich, weil der aktuell geltende "Impact Assessment Act' deutlich höhere Anforderungen an entsprechende Projekte stellt als die Vorgängergesetzgebung.

Öffentliche Stellungnahmen zum Entwurf des Umweltverträglichkeitsberichts können nun bis zum 10. Juni 2026 eingereicht werden. Canada Nickel rechnet nach eigener Aussage mit einer endgültigen Genehmigungsentscheidung für Anfang Sommer 2026.³

Planbare Power-Produktion und mächtig gute Wirtschaftlichkeit!

Welchen wichtigen Beitrag "Crawford' tatsächlich für die künftige Versorgung eines Nickel-hungrigen Markts leisten könnte, zeigt das technische Update aus dem vergangenen Jahr, mit dem Canada Nickel (WKN: A2P0XC) die wirtschaftlichen Kennzahlen aus der Machbarkeitsstudie von 2023 weiter verbessert hat.

Denn laut "Front-End Engineering Design' ("FEED'), einem ingenieurtechnischen Planungsansatz zur Optimierung von Projektkosten und Projektabläufen, stehen dort nun ein Nettogegenwartswert von 2,8 Mrd. USD nach Steuern (Diskontsatz 8%) und eine interne Verzinsung von 17,6%. Verglichen mit den ursprünglichen 2,5 Milliarden USD und 17,1% stellt die FEED-Aktualisierung eine spürbare Verbesserung dar. Das alles wohlgemerkt bei einer modellierten Produktion von 1,6 Millionen Tonnen Nickel, 58 Millionen Tonnen Eisen und 2,8 Millionen Tonnen Chrom über eine geplante Lebensdauer der Mine von 41 Jahren. Flankiert werden diese starken Werte durch modellierte "All-in'-Kosten von 1,54 USD pro Pfund bzw. 3.395,- USD pro Tonne produzierten Nickels.4

Quelle: Canada Nickel

Anders gesagt: "Crawford' steht beispielhaft für eine planbare, langfristige "Low-Cost'-Produktionin Ontario als absoluter "Tier-1'-Region. Denn die Provinz im Südosten Kanadas ist laut "2025 Annual Survey of Mining Companies" des renommierten Fraser Institute weltweit die Nummer 2 unter den attraktivsten Zielen für Explorations-Investments.7

1A-Infrastruktur als strategischer Vorteil!

"Crawford's Lage in einem etablierten Bergbaugebiet schafft wertvolle strategische und strukturelle Vorteile für das Mega-Projekt. Neben existierenden Straßen und Schienen wird der geplante operative Betrieb auch durch entscheidende Fortschritte bei der Energieversorgung flankiert. Konkret geht es dabei um Canada Nickel (WKN: A2P0XC) seine jüngst gemeldete Vereinbarungen mit dem Energieversorger Hydro One Networks zum geplanten Anschluss von "Crawford' an die "Porcupine'-Station von Hydro One. Die Übertragungsleitung soll "Crawford' mit der "Porcupine Station' verbinden und gemeinsam mit der "Taykwa Tagamou Nation' vorangetrieben werden. Das wiederum spiegelt Canada Nickels eingespielte Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften wider - eine wichtige Voraussetzung für die weitere Entwicklung des Projekts.

Quelle: Canada Nickel

Für den Anschluss an das Umspannwerk "Porcupine' wurden bereits erste Spezialkomponenten mit langen Lieferzeiten bestellt. Damit will Canada Nickel die geplante Energieversorgung von "Crawford' rechtzeitig für den angestrebten Baustart absichern.

Verlängerte Rückzahlungsfrist spiegelt Auramets Vertrauen in "Crawford's Potenzial wider!

Neben den entschlossenen Fortschritten, die Canada Nickel (WKN: A2P0XC) bei gleich mehreren Finanzierungsinitiativen macht und deren Abschluss nach Unternehmensangaben für diesen Sommer geplant ist, stärkt das Unternehmen auch über andere strategische Kanäle seine finanzielle Basis. Dazu gehört vor allem die Verlängerung der Rückzahlungsfrist der von Auramet gewährten 32 Millionen USD-Fazilität um drei Monate auf den 9. August 2026.5

Für diese Verlängerung zahlt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eine Gebühr von 824.257,- USD und räumt Auramet 3.500.000 neue Optionsscheine auf Stammaktien ein. Das unterstreicht die fortgesetzte Unterstützung durch Auramet, ist für Anleger aber zugleich als potenziell verwässerndes Finanzierungsinstrument einzuordnen, falls die Optionsscheine ausgeübt werden.5

Pionierleistung pur!

Angesichts der großen Fortschritte, die "Crawford' macht, und mit Blick auf die Geschwindigkeit, mit der sich das Projekt einer möglichen Baugenehmigung und der geplanten ersten Produktion nähert, zeigte sich Mark Selby, CEO und Direktor von Canada Nickel (WKN: A2P0XC), in der Unternehmensmeldung sehr zufrieden. Er hob hervor, dass "Crawford' als erstes Bergbauprojekt diese Phase unter den strengeren Standards des Impact Assessment Act erreicht habe - nur etwas mehr als sechs Jahre nach den ersten Bohrungen. Aus Sicht des Managements bestätigt diese Entwicklung das außergewöhnliche Potenzial des Projekts und den angestrebten Zeitplan hin zu einer möglichen ersten Produktion Ende 2028.³

Von Canada Nickel bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Rohstoff-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Canada Nickel.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/canada-nickel-auf-zielkurs-umweltbericht-veroeffentlicht-finanzierungen-laufen/

Fazit:

Die Veröffentlichung des Entwurfs des Umweltverträglichkeitsberichts durch Kanadas Umweltverträglichkeitsprüfungsbehörde markiert den nächsten wichtigen regulatorischen Meilenstein für Canada Nickels (WKN: A2P0XC) Flaggschiffprojekt "Crawford'.

Durch die Verlängerung der Rückzahlungsfrist für die 32 Mio. USD-Fazilität unterstreicht Aurametseine fortgesetzte Unterstützung für Canada Nickel und signalisiert zugleich Vertrauen in "Crawfords' weiteres Entwicklungspotenzial. Gleichzeitig bleibt festzuhalten: Die ausgegebenen Optionsscheine können bei Ausübung zu einer Verwässerung führen.

Derweil könnte der weltweite Nickelmarkt laut "INSG'-Prognose in diesem Jahr erstmals seit 2021 wieder in ein Defizit drehen. Indonesiens niedrigere Förderquoten und die angespannte Versorgung mit Schwefel als Basis für Schwefelsäure zeigen, wie anfällig bewährte Handelsrouten und stark konzentrierte Lieferketten sein können. Genau deshalb rückt ein großes, langfristig geplantes Nickelprojekt in Ontario/Kanada strategisch stärker in den Mittelpunkt. Trotz aller Fortschritte bleiben die finale Genehmigungsentscheidung, vollständige Finanzierung, Bauausführung, Rohstoffpreise, Wechselkurse, Kostenentwicklung und der Produktionsanlauf Risiken.

Gelingt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) jedoch die Umsetzung der nächsten Schritte, könnte "Crawford' zu einem der spannendsten Nickel-Entwicklungsprojekte in einer westlichen "Tier-1'-Region werden.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

1 https://insg.org/wp-content/uploads/2026/04/pressrel_INSG-Press-Release-April_2026-bnjjkmn7jka88.pdf

2 https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/sulfur-squeeze-piles-more-pressure-indonesian-nickel-sector-2026-05-14/

3 https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/83857 und https://www.prnewswire.com/news-releases/canada-nickels-"Crawford'-project-clears-penultimate-federal-permitting-hurdle-302769081.html

4 Canada Nickel Company Inc. Unternehmenspräsentation / FEED-Update / NI 43-101-Unterlagen zum "Crawford'-Projekt

5 https://www.prnewswire.com/news-releases/canada-nickel-provides-corporate-update-302765634.html

6 Mining.com, International Energy Agency (IEA), Canada Nickel Company Inc. Unternehmenspräsentation

7 https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2025

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Ersteller / Vergütung / Interessen: Ersteller und presserechtlich verantwortlich ist JS Research GmbH, Olsberg; Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. JS Research GmbH erhält für die Erstellung bzw. Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc.! Nach Kenntnis des Erstellers bestehen Long-Positionen von JS Research GmbH, Jörg Schulte oder Mitarbeitern der JS Research GmbH, allerdings nicht über 0,5% in Canada Nickel Company Inc.; Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen Erstellers nicht. Eigengeschäfte unterhalb meldepflichtiger Schwellen können nicht ausgeschlossen werden und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

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