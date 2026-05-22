© Foto: SOPA Images - Sipa USAZoom hebt die Latte: Der Umsatz soll stärker wachsen als gedacht. Zudem hat sich die Zahl der zahlenden Nutzer von Zooms KI-Tools fast verdreifacht. Die Aktie steigt nach Börsenschluss um mehr als 8 Prozent.Zoom meldet sich mit einem Ausrufezeichen zurück. Der einstige Pandemie-Star zeigt, dass er aus Videokonferenzen inzwischen mehr machen will: ein breiteres Büro-Ökosystem mit Telefonie, Contact-Center-Software und KI-Funktionen. Für das Geschäftsjahr bis Januar 2027 stellt Zoom nun Erlöse von bis zu 5,09 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das liegt knapp über der bisherigen Obergrenze von 5,08 Milliarden US-Dollar sowie über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 5,07 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE