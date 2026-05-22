Die Ölpreise haben im gestrigen Handel deutlich nachgegeben. So verbilligte sich der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent um knapp sechs Dollar auf 104 Dollar. Bei der US-Sorte WTI ging es ebenfalls um rund sechs Dollar nach unten. Hier wurde auch wieder die Marke von 100 Dollar unterschritten. So müssen aktuell noch 98 Dollar gezahlt werden.• Die Ölpreise sind zuletzt deutlich gefallen, weil Anleger auf eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hoffen.• Neue Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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