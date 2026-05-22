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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BAHN - Die Bahntochter DB Cargo treibt den Abbau von 6.200 ihrer 14.000 Stellen voran. "Wir sind in guten Gesprächen mit den Betriebsräten und dem Aufsichtsrat. Bis Mitte Juni soll der Interessenausgleich stehen, der Stellenabbau soll bis 2030 umgesetzt sein", sagte Bernhard Osburg, Chef der DB Cargo, der Rheinischen Post. "Wir werden bis 2030 Sanierungsmaßnahmen im Gegenwert von einer Milliarde Euro erbringen." Die Güterbahn hat den Abbau im Februar angekündigt. (Rheinische Post)

IKB - Die Private-Equity-Gesellschaft Lone Star Funds befindet sich laut Insidern in einer frühen Phase der Prüfung eines Verkaufs der IKB Deutsche Industriebank AG - fast zwei Jahrzehnte nachdem sie in die deutsche Bank investiert hat. Der Verkauf stößt demnach bereits auf erstes Interesse potenzieller Bieter, darunter die französische Credit Agricole, wie eine der mit der Angelegenheit vertrauten Personen sagte. (Bloomberg)

DEUTSCHE BAHN - Der Bund hat bei der Sanierung der Strecke Hamburg - Berlin, die am 14. Juni mit sechswöchiger Verspätung wiedereröffnet wird, auf die Digitalisierung verzichtet. Für die Ausrüstung mit dem Zugbeeinflussungssystem ETCS wollte die EU der Bundesregierung 16,7 Millionen Euro zur Verfügung stellen, wie aus einer Übersicht der Kommission hervorgeht. Doch das Verkehrsministerium hat die in Aussicht gestellten Fördergelder nie in Anspruch genommen, sondern einfach liegen lassen, wie eine Antwort des Ministeriums auf eine Berichtsanforderung der Grünen-Haushaltspolitikerin Paula Piechotta zeigt. (Süddeutsche Zeitung)

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May 22, 2026 00:50 ET (04:50 GMT)

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