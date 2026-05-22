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Der Aktienkurs des kanadischen Drohnenspezialisten hat sich auf Jahressicht mehr als vervierfacht.

Im Jahr 2026 läuft der moderat bewertete Titel allerdings eher seitwärts. Das könnte sich bald ändern, denn Volatus Aerospace ist für potenzielle Aufkäufer aus der Rüstungs- und Technologiebranche strategisch hochinteressant. Neben Übernahmefantasie sorgen anstehende Aufträge und neuer Schwung im operativen Geschäft für reichlich Zündstoff für steigende Kurse.

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Der kanadische Drohnenspezialist Volatus Aerospace mausert sich still und leise zu einem aussichtsreichen Wachstumswert. Einst als Sanierungsfall mit Finanzierungssorgen und operativen Baustellen fast abgeschrieben, deckt das Unternehmen inzwischen als integrierter Drohnen-Dienstleister nahezu die gesamte Wertschöpfungskette ab - von Hardware über Training bis hin zu datengetriebenen Services. Vor allem in der Rüstungsbranche wird Volatus daher immer stärker als wichtiger Player wahrgenommen. Große Rüstungs- und Technologiekonzerne stehen unter Zugzwang, sich technologisch neu aufstellen zu müssen und suchen gezielt nach Plattformen, die sich schnell skalieren lassen und sowohl zivile als auch militärische Anwendungen bedienen. Volatus kann mittlerweile nicht nur Drohnen bauen, sondern bietet ein komplettes Ökosystem rund um Training, Daten, Software und operative Dienstleistungen an. Kein Wunder also, dass der kleine Spezialist stärker ins Visier von potenziellen Aufkäufern gerät. Hinzu kommt, dass auch die Bewertung der Volatus-Aktie im Branchenvergleich weiterhin moderat erscheint und die Auftragspipeline der Kanadier, die Ende März auf rund 600 Mio. CAD taxiert wurde, prall gefüllt ist.

Nato als Türöffner

Auch das operative Geschäft von Volatus Aerospace kommt zunehmend ins Rollen. Vor allem im Verteidigungsgeschäft verdichten sich die Hinweise, dass die Kanadier vor einer neuen Wachstumsphase stehen könnten. Schon in den vergangenen Monaten sorgten erste NATO-nahe Aufträge für Aufmerksamkeit. Vor wenigen Wochen konnte Volatus Aerospace einen mehrjährigen Trainingsauftrag eines NATO-verbündeten Regierungsministeriums eintüten. Gerade im Verteidigungsgeschäft gelten Aufträge aus dem militärischen Staatenbündnis als Ritterschlag und als Eintrittskarte in geschlossene Beschaffungssysteme. Wer einmal bei der NATO zertifiziert ist und operative Referenzen vorweisen kann, landet oft automatisch auf den Shortlists weiterer Ausschreibungen.

Die geopolitische Lage spielt den Kanadiern momentan in die Karten. Der Ukraine-Krieg und die Konflikte im Nahen Osten zeigen täglich, wie wichtig unbemannte Systeme geworden sind. Militärisch läuft inzwischen fast nichts mehr ohne Drohnen. Entsprechend stark steigen die Budgets für Aufklärung, Überwachung, Pilotentraining und autonome Systeme. Auch Kanada baut seine Verteidigungskapazitäten aktuell massiv aus und setzt dabei zunehmend auf heimische Anbieter. Volatus Aerospace sitzt bereits strategisch günstig im Sattel. In Mirabel im Südwesten der kanadischen Provinz Québec soll für zehn Mio. CAD eine neue Produktions- und Integrationsplattform zur Serienfertigung militärischer Langstreckendrohnen aufgebaut werden. Der Standort ist für zehn Jahre gesichert. Zudem machen die hohen Investitionen deutlich, dass Volatus sich bereits auf deutlich größere Regierungs- oder NATO-nahe Programme vorbereitet. Interessant ist dabei, dass Kanada derzeit verstärkt auf heimische Verteidigungskapazitäten setzt.

Neue Aufträge ante portas

Branchenbeobachter spekulieren, dass in den kommenden Wochen schon weitere Trainings- und Serviceverträge folgen könnten. In einem Call zum ersten Quartal deutete das Management von Volatus zudem an, dass sich die bestehende Defence-Pipeline im zweiten Halbjahr zunehmend in Umsätze verwandeln soll. Im margenstarken Servicegeschäft steckt besonders viel Fantasie. Da Volatus von Drohnensystemen über Betrieb, Wartung und Datenauswertung bis hin zur Pilotenausbildung die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt, könnten gerade wiederkehrende Umsätze aus Trainingsprogrammen, Infrastrukturüberwachung oder operativen Dienstleistungen langfristig deutlich wichtiger werden als der Verkauf einzelner Drohnen. Da wiederkehrende Erlösmodelle Visibilität schaffen, werden sie in der Regel von Investoren höher bewertet. Demnach dürfte auch die Aktie bei einer entsprechenden operativen Entwicklung in den kommenden Monaten weiter Fahrt aufnehmen.

Dynamisches zweites Quartal

Die jüngsten Quartalszahlen wirkten auf den ersten Blick allerdings noch unspektakulär, die operative Entwicklung war sogar überraschend schwach. Der Umsatz stagnierte bei 5,6 Mio. CAD, der Verlust wurde von 4,3 Mio. CAD auf 6,6 Mio. CAD erhöht. Das Management von Volatus machte geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie temporäre Export- und Lieferkettenprobleme bei Verteidigungskomponenten dafür verantwortlich. Die Aufträge sind nach eigenen Aussagen aber nicht weggefallen, sondern haben sich lediglich zeitlich ins laufende Folgequartal verschoben. Lieferungen sollen inzwischen bereits wieder anlaufen. Das zweite Quartal könnte operativ womöglich deutlich dynamischer ausfallen, als viele Anleger aktuell erwarten. Ferner erreichte die Bruttomarge im ersten Quartal mit rund 35% den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte für ein Auftaktquartal. Das könnte ein erstes Signal dafür sein, dass sich der Geschäftsmix langsam in Richtung margenstärkeres Servicegeschäft verschiebt, wo die attraktiveren Margen winken. Sollte sich dieser Trend bestätigen, würde sich die Investmentstory deutlich verändern. Aus einem klassischen Drohnenanbieter könnte Schritt für Schritt ein skalierbarer Aerospace- und Defence-Dienstleister entstehen.

Software als Bewertungshebel

Besonders spannend wirkt in diesem Zusammenhang die neue Software-Plattform SKYDRA, die Investoren bislang kaum auf dem Radar haben dürften, in der langfristig aber erhebliche Wachstumsfantasie steckt. Die Plattform zielt auf Systeme zur Erkennung und Überwachung gegnerischer Drohnen ab. Der Markt für sogenannte Counter-UAS-Anwendungen wächst explosionsartig. Die Konflikte der vergangenen Jahre zeigen nicht nur, wie wichtig Drohnen geworden sind, sondern auch wie wichtig die Fähigkeit geworden ist, fremde Systeme frühzeitig zu erkennen, zu verfolgen oder abzuwehren. Das Management von Volatus spricht bereits von ersten Kundenanbindungen und wiederkehrenden Erlösmodellen für SKYDRA. Zusammen mit der KI-Architektur V-Cortex könnte Volatus mittelfristig eine skalierbare Softwareplattform etablieren. Das wäre auch für die Aktie ein potenzieller Bewertungshebel. Denn Software- und SaaS-Geschäftsmodelle werden an der Börse traditionell deutlich höher bewertet als reine Hardwareanbieter.

Nasdaq-Spekulationen

Dazu passt der Schritt, dass die Aktie von Volatus nun auch an der Toronto Stock Exchange (TSX) handelbar ist und damit für institutionelle Investoren interessanter wird. Denn viele Profianleger dürfen Venture-Werte gar nicht oder nur eingeschränkt kaufen. Mit dem regulären TSX-Listing steigt die Visibilität erheblich. Gleichzeitig wächst die Chance, in institutionellen Screening-Prozessen überhaupt aufzutauchen. In Analystenkreisen kursieren inzwischen sogar erste Spekulationen über ein mögliches Nasdaq-Listing in der Zukunft.

Analysten optimistisch

Trotz aller Fantasie bleibt die Aktie hochspekulativ. Volatus schreibt weiterhin Verluste und viele positive Szenarien sind bislang noch Zukunftsmusik. Kommen erwartete Aufträge nicht oder verzögern sich Projekte, dürfte der Markt schnell nervös werden und die Aktie unter Druck kommen. Trotzdem wirkt die Bewertung im Vergleich zu vielen gehypten Drohnenwerten noch nicht überzogen. Vor allem dann nicht, wenn es dem Management gelingt, die Projektpipeline zunehmend in wiederkehrende Umsätze umzuwandeln. Auch Experten sind optimistisch gestimmt für die Aktie. Erst jüngst hat etwa Analyst Mark Neville von Canaccord Genuity eine Kaufstudie mit Kursziel von 1,00 CAD veröffentlicht, auch Analyst Gianluca Tucci von der kanadischen Investmentbank Haywood Securities bestätigte Mitte Mai seine Kaufempfehlung. Auch er traut der Aktie von Volatus Kurse von 1,00 CAD zu. Im Mittel des Analystenkonsens liegt das Kursziel für den Hotstock aktuell bei 0,77 CAD und damit rund 60% über dem aktuellen Kursniveau.

Fazit

Volatus Aerospace entwickelt sich gerade sichtbar weiter. Die voranschreitende Softwarefantasie und die Aussicht auf höhere Margen machen die Story operativ greifbarer. Der einstige Turnaround-Kandidat könnte sich mittelfristig als ernstzunehmender Profiteur des globalen Drohnen- und Verteidigungsbooms entpuppen. NATO-Aufträge und die zunehmende Militärfantasie sorgen für reichlich Zündstoff für steigende Kurse. Obendrein machen strategische Optionen wie eine mögliche Übernahme die Aktie interessant. Der Hotstock ist nichts für Investoren mit schwachen Nerven, aber für mutige Anleger mit Weitblick bleibt Volatus einer der spannendsten Drohnenwerte am Markt.

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