Der Countdown für das größte Börsenspektakel des Jahres läuft: SpaceX steht unmittelbar vor dem mit Spannung erwarteten Mega-IPO! Doch ausgerechnet jetzt sorgt Elon Musk für einen echten Nervenkrimi in Texas. Der entscheidende zwölfte Testflug der gigantischen Starship-Rakete musste am Donnerstagabend in letzter Sekunde abgeblasen werden. Heute soll ein neuer Versuch unternommen werden.• SpaceX hat den entscheidenden Starship-Testflug gestern kurzfristig auf heute verschoben.• Das Starship V3 soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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