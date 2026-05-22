Microsoft arbeitet offenbar daran, den KI-Spezialisten Anthropic als Kunden für eigene KI-Chips zu gewinnen. Laut CNBC laufen Gespräche über den Einsatz der hauseigenen Maia-Prozessoren. Für den Software-Riesen wäre ein Abschluss strategisch wichtig: Im Wettbewerb um KI-Hardware liegt Microsoft bislang hinter Amazon und Google zurück.• Microsoft verhandelt offenbar mit Anthropic über den Einsatz eigener Maia-KI-Chips. • Ein Deal wäre strategisch wichtig, da Microsoft im KI-Hardwaremarkt hinter Amazon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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