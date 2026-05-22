© Foto: Huang Jiexian - HPICLenovo vermeldet Rekordzahlen, die Aktie springt um mehr als 17 Prozent. Besonders interessant ist, dass das KI-Geschäft um 84 Prozent wächst - und der Konzern hat ein gewaltiges Ziel.Lenovo hat die Anleger mit Top-Zahlen überrascht, die weit über das übliche PC-Narrativ hinausgehen. Die Aktie des chinesischen Elektronik- und Computerriesen stieg am Freitag in Hongkong zeitweise um mehr als 17 Prozent. Auslöser hierfür waren Rekordgewinne, ein starkes Umsatzwachstum und ein KI-Geschäft, das plötzlich zum Kurstreiber wird. Im März-Quartal erzielte Lenovo einen Umsatz von 21,6 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ist das höchste …Den vollständigen Artikel lesen
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