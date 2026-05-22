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21.05.26 | 09:42
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Dow Jones News
22.05.2026 08:03 Uhr
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PTA-Adhoc: AEW Energie AG: Generalversammlung der AEW Energie AG: Unternehmensergebnis und Dividende genehmigt

DJ PTA-Adhoc: AEW Energie AG: Generalversammlung der AEW Energie AG: Unternehmensergebnis und Dividende genehmigt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

AEW Energie AG: Generalversammlung der AEW Energie AG: Unternehmensergebnis und Dividende genehmigt

AEW Wärmeverbunde

[ Fotos ]

Aarau (pta000/22.05.2026/07:30 UTC+2)

Der Aktionär Kanton Aargau hat an der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Mai 2026 sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Der Lagebericht der AEW Energie AG, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025 wurden genehmigt. Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für ein weiteres Jahr bestätigt. Die Ernst & Young AG wurde als Revisionsstelle wiedergewählt.

Am 21. Mai 2026 fand unter der Leitung des Präsidenten des Verwaltungsrats, Dr. Raffael Schubiger, die 27. ordentliche Generalversammlung der AEW Energie AG statt. Raffael Schubiger führte durch die Versammlung und machte einen kurzen Rückblick auf das erfolgreiche Geschäftsjahr 2025. Marc Ritter, CEO der AEW, ergänzte mit Themen zum operativen Geschäftsgang: <> Im Weiteren informierte er über die Fortschritte im geplanten Ausbau des Wärmegeschäftes sowie über Entwicklungen im Dienstleistungssegment. Daniel Bader, CFO der AEW, stellte das finanzielle Ergebnis sowie die Wirtschaftsleistung der AEW im Kanton Aargau im abgeschlossenen Geschäftsjahr vor und zeigte die mittelfristigen Investitionsschwerpunkte auf.

Alle Anträge genehmigt Die Generalversammlung genehmigte den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025. Dem Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung des Bilanzgewinnes von CHF 159 682 829, der Ausschüttung von CHF 53 000 000 Dividende und CHF 106 682 829 Zuweisung an die freiwillige Gewinnreserve wurde zugestimmt. Ebenso wurden die Vergütungen an die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung genehmigt.

Verwaltungsrat wieder gewählt Für eine Amtsdauer von einem Jahr wieder in den Verwaltungsrat der AEW gewählt wurden Dr. Raffael Schubiger, Baden, Jörg Walther, Aarau, Désirée Baer, Remetschwil, Dr. Isabelle Flückiger, Hägglingen und Jon Bisaz, Nussbaumen AG. Dr. Raffael Schubiger wurde als Präsident des Verwaltungsrats bestätigt.

Als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wurde erneut die Ernst & Young AG gewählt.

AEW Energie AG Unternehmenskommunikation

(Ende)

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Aussender:      AEW Energie AG 
           Industriestrasse 20 
           5001 Aarau 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Unternehmenskommunikation 
Tel.:         +41 62 834 21 11 
E-Mail:        kommunikation@aew.ch 
Website:       www.aew.ch 
ISIN(s):       CH1189217818 (Anleihe) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779427800254 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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