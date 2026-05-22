Der Bund macht Ernst mit digitaler Souveränität: Nach dem Rückzug eines Konkurrenzkonsortiums um Google und Adesso sichern sich T-Systems und SAP einen der wichtigsten Digitalaufträge der öffentlichen Verwaltung. Knapp 250 Millionen Euro fließen in eine zentrale KI-Plattform für Behörden und die deutsche Tech-Schwergewichte sollen liefern, was der Staat seit Jahren verspricht: weniger Papier, schnellere Verfahren, mehr digitale Schlagkraft. Für Deutschlands Verwaltung könnte es ein Wendepunkt werden und für SAP und die Deutsche Telekom ein Prestigeauftrag mit Signalwirkung. Die Telekom-Tochter T-Systems und der Walldorfer Softwarekonzern haben den Zuschlag für den Aufbau einer zentralen KI-Plattform des Bundes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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