Die Rally bei FuelCell Energy gewinnt an Dynamik. Allein am gestrigen Donnerstag konnte das Papier weitere 30 Prozent zulegen und auf ein frisches Mehrjahreshoch schießen. Im Windschatten von Bloom Energy schürt der Energiehunger durch KI-Rechenzentren weiter Fantasie beim Brennstoffzellen-Spezialisten.Neuigkeiten von Unternehmensseite, die diesen Kurssprung rechtfertigen, waren nicht zu verzeichnen. FuelCell Energy gab aber bekannt, dass mit Wirkung zum 19. Mai John Livingston Teil des Board of ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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