Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 22
[22.05.26]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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21.05.26
LU2941599081
37,501,799.00
EUR
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390,141,462.70
10.4033
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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21.05.26
LU2941599248
3,396,625.00
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36,143,271.93
10.6409
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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21.05.26
LU2941599834
708,480.00
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7,292,440.12
10.2931
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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LU2994520851
22,720,967.00
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241,063,442.60
10.6097
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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21.05.26
LU2994520935
1,726,855.00
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17,533,421.59
10.1534
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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21.05.26
LU2994521073
109,167.00
USD
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1,131,897.22
10.3685
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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21.05.26
LU2994521669
14,399.00
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145,170.24
10.082
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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21.05.26
LU2941599164
191,987.00
EUR
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1,933,183.90
10.0693
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21.05.26
LU2941599594
119,844.00
CHF
0
1,203,887.45
10.0455
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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21.05.26
LU3218628298
2,300.00
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477,875.30
207.7719