The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.05.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2026
ISIN Name
DE000HLB1CB7 LB.HESS.-THR. IHS 16/26
DE000A2G9GL1 THUERINGEN LS 17/26
CH0319403769 NIDWALDNER KB. 16-26
US431571AF58 HILLENBRAND 24/29
DE000DFK0R98 DZ BANK IS.A1761
DE000LB2BF75 LBBW FESTZINS 21/26
DE000A11P8T2 SAARLAND LSA R.3 16/26
US404119BT57 HCA INC. 16/26
US404121AH82 HCA INC. 18/26
DE000HLB22Z6 LB.HESS.THR.CARRARA05A/21
XS2346972263 ARCELIK 21/26 REGS
XS2332590632 BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
XS2010028343 SES 21/UND. FLR
XS2282606578 ABERTIS INF. 21/UND. FLR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2026
ISIN Name
DE000HLB1CB7 LB.HESS.-THR. IHS 16/26
DE000A2G9GL1 THUERINGEN LS 17/26
CH0319403769 NIDWALDNER KB. 16-26
US431571AF58 HILLENBRAND 24/29
DE000DFK0R98 DZ BANK IS.A1761
DE000LB2BF75 LBBW FESTZINS 21/26
DE000A11P8T2 SAARLAND LSA R.3 16/26
US404119BT57 HCA INC. 16/26
US404121AH82 HCA INC. 18/26
DE000HLB22Z6 LB.HESS.THR.CARRARA05A/21
XS2346972263 ARCELIK 21/26 REGS
XS2332590632 BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
XS2010028343 SES 21/UND. FLR
XS2282606578 ABERTIS INF. 21/UND. FLR
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