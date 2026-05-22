Nach dem starken Jahresstart hat der Goldpreis in den vergangenen Monaten Federn lassen müssen. Mittlerweile notiert er noch knapp fünf Prozent über dem Stand zum Jahreswechsel. Der Goldpreis zeigte zuletzt zwar immer wieder kurz Stärke, der Befreiungsschlag gelang aber bislang nicht. Zwar gaben die Renditen von US-Staatsanleihen deutlich nach, doch der eher straffe Ton der Fed in den FOMC-Protokollen bremste die Aufwärtsbewegung direkt wieder aus.• Goldpreis nach starkem Jahresstart in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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