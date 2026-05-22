© Foto: SOPA Images - Sipa USARoss Stores überrascht mit Rekordwachstum, hebt die Prognose an - und zieht immer mehr junge Käufer in die Läden. Die Aktie legt nachbörslich kräftig zu. Die Details. Der Umsatz der US-amerikanischen Kette von Discountern kletterte im ersten Quartal auf 6,01 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich über den erwarteten 5,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,02 US-Dollar, während Analysten im Schnitt nur mit 1,71 US-Dollar gerechnet hatten. Der eigentliche Knaller steckt aber in den vergleichbaren Umsätzen: Sie stiegen um 17 Prozent - so stark wie noch nie in der Unternehmensgeschichte und fast doppelt so stark wie von der Wall Street erwartet. Auch der Ausblick wurde …Den vollständigen Artikel lesen
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