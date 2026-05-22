Der Dax startet vorbörslich rund 250 Punkte höher in den Tag. Gestützt wird die Stimmung durch Hoffnungen auf Fortschritte in den Iran-Gesprächen. US-Außenminister Marco Rubio, sieht "some good signs". Wir wissen aber - die Töne könne sich im Stundentakt ändern und gewichten das nicht sonderlich hoch.
Auch in Asien setzte sich die Erholung fort. Besonders Technologiewerte und KI-Aktien standen erneut im Fokus. In Tokio zog der Nikkei um 2,3 Prozent auf 63.095 Punkte an, der Topix gewann 0,9 Prozent. Die chinesischen Börsen tendierten ebenfalls fester. Der CSI 300 rückte um 0,5 Prozent vor.
Wir schauen heute auf den Ifo sowie das revidierte Verbrauchervertrauen der Universität Michigan, vor allem wegen der darin enthaltenen Inflationserwartungen. Bei nervösen Anleihemärkten und Ölpreisrisiken kann diese Komponente heute durchaus Bewegung in Renditen, Dollar und Aktien bringen.
Volker Schulz
Redationsleiter (https://www.bernecker.info/)
Auch in Asien setzte sich die Erholung fort. Besonders Technologiewerte und KI-Aktien standen erneut im Fokus. In Tokio zog der Nikkei um 2,3 Prozent auf 63.095 Punkte an, der Topix gewann 0,9 Prozent. Die chinesischen Börsen tendierten ebenfalls fester. Der CSI 300 rückte um 0,5 Prozent vor.
Wir schauen heute auf den Ifo sowie das revidierte Verbrauchervertrauen der Universität Michigan, vor allem wegen der darin enthaltenen Inflationserwartungen. Bei nervösen Anleihemärkten und Ölpreisrisiken kann diese Komponente heute durchaus Bewegung in Renditen, Dollar und Aktien bringen.
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