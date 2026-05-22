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Viromed Medical AG steigert Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 deutlich und erzielt positives Jahresergebnis



22.05.2026 / 09:02 CET/CEST

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Viromed Medical AG steigert Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025 deutlich und erzielt positives Jahresergebnis Rellingen, 22. Mai 2026 - Die Viromed Medical AG ("Viromed"; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die geprüften Zahlen bestätigen die vorläufigen Ergebnisse: Der Konzernumsatz vervielfachte sich im Geschäftsjahr 2025 auf 5,1 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich ebenfalls deutlich auf 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: -3,1 Mio. Euro). Damit liegt der Umsatz zwar unterhalb der prognostizierten Bandbreite von 8 Mio. Euro bis 10 Mio. Euro, das Jahresergebnis übertrifft jedoch die ursprüngliche Prognose eines leicht positiven Ergebnisses. Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: "Das Geschäftsjahr 2025 war für Viromed ein Jahr des Aufbruchs und der Umsetzung. Mit der Markteinführung von ViroCAP und dem positiven Jahresergebnis haben wir zwei strategisch entscheidende Meilensteine erreicht. Die positive Marktresonanz auf unsere Produkte und das klare Interesse unserer Vertriebspartner bestätigen die Relevanz unseres innovativen Ansatzes. Parallel dazu haben wir PulmoPlas konsequent weiterentwickelt und zentrale Schritte für Zulassung und Markteintritt erfolgreich vorangetrieben. Wir haben 2025 damit die Basis gelegt - jetzt geht es darum, die Kaltplasmatechnologie konsequent zu skalieren und ihre erheblichen Potenziale im großen Maßstab zu realisieren. Das bedeutet konkret: Wir übersetzen Technologie in messbaren Kundennutzen." Operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 Im Geschäftsjahr 2025 hat der Viromed-Konzern wesentliche operative Meilensteine erreicht und die Grundlagen für nachhaltiges Wachstum gelegt. Im Mittelpunkt standen dabei die Weiterentwicklung der Produktpipeline sowie die erfolgreiche Markteinführung von ViroCAP. ViroCAP ist ein mobiles Medizinprodukt für die Behandlung von Haut- und Wundinfektionen sowie in der Dermatologie. Ziel der Anwendung ist die Inaktivierung von Mikroorganismen wie Viren, Bakterien und multiresistenten Erregern sowie die Unterstützung von Heilungsprozessen im Gewebe. Insbesondere in präklinischen und klinischen Studien erzielte Viromed wesentliche Fortschritte. Parallel dazu wurden strategisch wichtige Partnerschaften zur Unterstützung der zukünftigen Vermarktung abgeschlossen und der Zulassungsprozess von ViroCAP weiter vorangetrieben. Der Vertriebsstart von ViroCAP erfolgte im vierten Quartal 2025; erste Umsätze konnten bereits im Berichtsjahr realisiert werden. Die Marktresonanz auf das Produkt war dabei positiv und bestätigt nach Einschätzung des Vorstands das Potenzial der Produktreihe. Auch in der Entwicklung von PulmoPlas erzielte Viromed im Geschäftsjahr 2025 wesentliche Fortschritte. Das Produkt nutzt die Kaltplasmatechnologie in der Lungenheilkunde und wird insbesondere zur Prävention und Behandlung ventilator-assoziierter Pneumonien (VAP) entwickelt. Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Viromed Medical AG eine deutliche Beschleunigung der Geschäftsentwicklung. Ein wesentlicher Wachstumstreiber wird dabei aus Sicht des Vorstands die erwartete Zulassung von PulmoPlas sein, die den Eintritt in ein hochattraktives Anwendungsfeld mit erheblichem Umsatzpotenzial eröffnen würde. Weitere wesentliche Wachstumstreiber sind die Skalierung des ViroCAP-Vertriebs durch internationale Partnerschaften sowie die erwartete Realisierung der Abnahmen aus den internationalen Vertriebsvereinbarungen - insbesondere mit der UMECO Group, einem führenden asiatischen Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte mit Sitz in Korea. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr einen deutlichen Anstieg sowohl des Umsatzes als auch des Jahresergebnisses im Konzern. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht unter www.viromed-medical-ag.de zur Verfügung. Über die Viromed Medical AG Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren. www.viromed-medical-ag.de

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