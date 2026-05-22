

EQS-Media / 22.05.2026 / 09:00 CET/CEST

Hamburg, 22. Mai 2026. Die Nordex Group hat im Mai 2026 erfolgreich die Produktion in ihrer neuen Rotorblattfertigung in Menemen, Izmir (Türkei), aufgenommen und stärkt damit die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach hocheffizienten Onshore-Windenergieanlagen im Land. Der neue Standort in Izmir umfasst eine Gesamtfläche von rund 130.000 Quadratmetern, davon entfallen etwa 90.000 Quadratmeter auf das Produktionsgebäude. Bei voller Auslastung ist das Werk auf die Fertigung von bis zu 1.200 Rotorblättern pro Jahr im Vier-Schicht-Betrieb ausgelegt und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende in Produktion und Verwaltung. In der neuen Fertigung werden Rotorblätter für die neuesten Turbinentypen der Nordex Group produziert, darunter die Modelle N163 und N175. Diese Turbinen sind für mittlere bis starke Windverhältnisse ausgelegt und tragen wesentlich zu hohen Energieerträgen und einer hohen Effizienz in den Kundenprojekten bei. Das Werk wird zunächst Rotorblätter für Projekte liefern, die im Rahmen der türkischen YEKA-Ausschreibungen vergeben wurden, darunter die Programme YEKA-4 und YEKA-5. Gleichzeitig ist der Standort strategisch darauf ausgerichtet, internationale Märkte zu beliefern, mit Plänen zum Export von Rotorblättern zur Unterstützung europäischer Windenergieprojekte. "Der Produktionsstart in unserer neuen Rotorblattfabrik in Menemen markiert einen weiteren Meilenstein im Fertigungsverbund von Nordex in der Türkei und unterstützt unsere langfristige Wachstumsstrategie im Land", sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. "Mit dem Ausbau lokaler Produktionskapazitäten fördern wir nicht nur die Entwicklung der Windindustrie in der Türkei, sondern können auch die Anforderungen an die lokale Wertschöpfung gemäß den YEKA-Spezifikationen noch besser erfüllen." Die Türkei ist ein wichtiger Markt für die Nordex Group. Das Unternehmen ist seit 2009 im Land aktiv und hat sich seit 2017 mit einem Marktanteil von heute rund 34 Prozent als Marktführer etabliert. Die Investition in die Rotorblattfertigung in Menemen unterstreicht die starke Marktposition von Nordex und den Wachstumskurs im Bereich der Onshore-Windenergie. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

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Emittent/Herausgeber: Nordex SE

Schlagwort(e): Unternehmen



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