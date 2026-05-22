BÖRSE AKTUELL: Nasdaq legt zu und stützt damit die europäischen und asiatischen Aktienmärkte (22.05.2026)

Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich zum Wochenschluss freundlich. Vor allem Technologie- und KI-Aktien sorgen erneut für positive Impulse. Der MSCI Asia Index gewann rund 1 - angeführt vom japanischen Nikkei, der um 2,7 - zulegte. Anleger setzen weiterhin verstärkt auf Unternehmen mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz.

Besonders gefragt war SoftBank. Die Aktie sprang um 11 - nach oben, da Investoren auf eine stärkere Beteiligung des Konzerns am Ausbau der KI-Infrastruktur setzen. Auch Lenovo überzeugte mit starken Ergebnissen im KI-Segment und erreichte in Hongkong den höchsten Stand seit 26 Jahren.

Markt News: Nasdaq-Futures steigen weiter

Die positive Stimmung aus Asien überträgt sich auch auf die US-Märkte. Futures auf den Nasdaq legten um 0,4 - zu, während auch europäische Indizes mit Gewinnen in den Handel starten dürften.

Geopolitische Risiken bleiben zwar präsent, belasten die Märkte aktuell jedoch nur begrenzt. Trotz verschärfter Signale aus dem Iran im Zusammenhang mit der Straße von Hormus fiel der Brent-Ölpreis unter 102 US-Dollar pro Barrel.

Gold gab ebenfalls nach und fiel in Richtung 4.540 US-Dollar je Unze. Dies deutet auf Gewinnmitnahmen hin, obwohl geopolitische Spannungen weiterhin bestehen. Der japanische Yen blieb schwach nahe 159 gegenüber dem US-Dollar, nachdem die jüngsten Inflationsdaten aus Japan unter den Erwartungen lagen.

Deutschland: Verbraucherstimmung hellt sich auf

Positive Signale kamen auch aus Deutschland. Der GfK-Konsumklimaindex verbesserte sich auf -29,8 nach zuvor -33,3 Punkten und lag damit deutlich über den Erwartungen von -34....

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