Fahrerlose Robotaxis von Waymo meistern auch komplexen Straßenverkehr. Doch wie sich herausstellte, fällt es ihrer Software schwer, die Tiefe des Wassers auf überfluteten Straßen zu erkennen. Waymo hat seinen Robotaxi-Dienst in zwei US-Städten ausgesetzt, nachdem zwei der selbstfahrenden Autos nach heftigen Regenfällen auf überfluteten Straßen stecken geblieben waren. In Atlanta im Bundesstaat Georgia sowie im texanischen San Antonio sollen die Wagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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