Elon Musks SpaceX steht vor einem spektakulären Börsengang. Das geplante Mega-IPO dürfte auch andere Player ins Rampenlicht rücken, die - anders als SpaceX - teilweise bereits Gewinne schreiben und vom Boom der Raumfahrt profitieren könnten.Dazu gehört ein europäisches Unternehmen, das bei vielen Marktteilnehmern noch unter dem Radar fliegt. Die Gesellschaft arbeitet profitabel und ist im Vergleich zu bekannten US-Playern wie Rocket Lab oder AST SpaceMobile deutlich günstiger bewertet. Genau darin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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