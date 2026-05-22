Datum der Anmeldung:
19.05.2026
Aktenzeichen:
B7-38/26
Unternehmen:
DPE Investment Gesellschaft mbH, München (DEU); mittelbarere Anteils- und Kontrollerwerb über die NTA GmbH, Mainz (DEU) (NTA-Gruppe)
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen, Kommunikationstechnologien
19.05.2026
Aktenzeichen:
B7-38/26
Unternehmen:
DPE Investment Gesellschaft mbH, München (DEU); mittelbarere Anteils- und Kontrollerwerb über die NTA GmbH, Mainz (DEU) (NTA-Gruppe)
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen, Kommunikationstechnologien
© 2026 Bundeskartellamt