Datum der Anmeldung:
19.05.2026
Aktenzeichen:
B11-59/26
Unternehmen:
AlpInvest Partners B.V., Amsterdam (NLD); mittelbarer Anteilserwerb an einer von PAI Mid-Market Fund II SCSp, Luxemburg (LUX) kontrollierten Zweckgesellschaft
Produktmärkte:
Antriebs- und Flugsteuerungssysteme, Kabinenausstattung für Hubschrauber, Landesysteme, Wartungsdienstleistungen für Hubschrauber
19.05.2026
Aktenzeichen:
B11-59/26
Unternehmen:
AlpInvest Partners B.V., Amsterdam (NLD); mittelbarer Anteilserwerb an einer von PAI Mid-Market Fund II SCSp, Luxemburg (LUX) kontrollierten Zweckgesellschaft
Produktmärkte:
Antriebs- und Flugsteuerungssysteme, Kabinenausstattung für Hubschrauber, Landesysteme, Wartungsdienstleistungen für Hubschrauber
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