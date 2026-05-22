Datum der Anmeldung:
18.05.2026
Aktenzeichen:
B13-55/26
Unternehmen:
KK Group Invest A/S, Ikast (DNK); Erwerb der alleinigen Kontrolle über die PowerCon Holding ApS, Hobro (DNK)
Produktmärkte:
Landstromversorgungssysteme, Prüfausrüstung für Windkraftanlagen
18.05.2026
Aktenzeichen:
B13-55/26
Unternehmen:
KK Group Invest A/S, Ikast (DNK); Erwerb der alleinigen Kontrolle über die PowerCon Holding ApS, Hobro (DNK)
Produktmärkte:
Landstromversorgungssysteme, Prüfausrüstung für Windkraftanlagen
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