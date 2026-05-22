Datum der Anmeldung:
15.05.2026
Aktenzeichen:
B1-84/26
Unternehmen:
Nordic Climate Group Germany GmbH, Frankfurt; Unmittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an der hrw Gebäudetechnik GmbH, Hamburg und der Friedrich Reitemeier GmbH, Vlotho
Produktmärkte:
Luft- und Klimatechnikdienstleistungen
15.05.2026
Aktenzeichen:
B1-84/26
Unternehmen:
Nordic Climate Group Germany GmbH, Frankfurt; Unmittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an der hrw Gebäudetechnik GmbH, Hamburg und der Friedrich Reitemeier GmbH, Vlotho
Produktmärkte:
Luft- und Klimatechnikdienstleistungen
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