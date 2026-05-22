nachdem wir gestern mit den US-Schwergewichten die Herzkammern der westlichen Wirtschaft abgedeckt haben, lenken wir unseren Blick zum großen Finale. Dorthin, wo der globale Energiehunger am aggressivsten wächst und die Abhängigkeit vom Persischen Golf am drastischsten spürbar ist: nach Asien.
Nirgendwo sonst auf der Welt treffen wirtschaftliche Dynamik und geopolitische Verwundbarkeit so ungefiltert aufeinander. Asiatische Megakonzerne waren in den letzten Monaten die Hauptleidenden unter der Blockade der Straße von Hormus, da ein Großteil der dortigen Rohölströme direkt nach Fernost fließt. Wenn dieses Nadelöhr nun final aufbricht und die künstlich aufgestauten Lieferketten kollabieren, wird sich die Entlastungswelle in Asien nicht nur wie ein Tsunami, sondern wie ein regelrechter Befreiungsschlag auswirken.
Heute vollenden wir unser "Hormus-Entlastungs-Portfolio" mit drei asiatischen Giganten, die als ultimative Profiteure einer Normalisierung der globalen Energiekosten bereitstehen. Wenn Sie täglich neue Empfehlungen haben möchten, dann ist die TB-Daily genau das richtige für Sie, probieren Sie es aus (KLICK HIER).
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