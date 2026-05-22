Mainz (ots) -Bei den diesjährigen New York Festivals - TV & Film Awards wurde die ZDF-Familie mit insgesamt neun Auszeichnungen geehrt. Mit der höchsten Auszeichnung der Grand Jury wurde außerdem die ZDF/ARTE-Dokumentation "Wie Krieg enden - und Frieden möglich ist" bedacht. Die Preisverleihung fand am Donnerstagabend, 21. Mai 2026, im Rahmen der virtuell veranstalteten Storytellers Gala statt.Höchste Auszeichnung für ZDF/ARTE-DokumentationIn der Kategorie International Affairs wurde die Dokumentation"Wie Kriege enden - und Frieden möglich ist" (ZDF/ARTE) mit der höchsten Auszeichnung der Grand Jury und darüber hinaus mit Gold geehrt. Der Dokumentarfilm befragt Friedensnobelpreisträger, Diplomaten, Verhandlerinnen und ehemalige Guerillakämpfer, die ihr Leben der Aufgabe gewidmet haben, Frieden zu stiften. Die Redaktion haben Wolfgang Bergmann und Jean-Christoph Caron.Gold und Silber für ZDF-Fernsehfilm und DokusDie dreiteilige "frontal"-Reihe "Die Kampfschwimmer" über die Ausbildung und Einsätze von Deutschlands maritimer Elite erhielt die Gold-Auszeichnung in der Kategorie politische Dokumentation. Die filmischen Einblicke in das Training der Bundeswehr-Spezialkräfte für Einsätze in Extremfällen vermitteln, wie die Ostsee als NATO-Ostflanke in den vergangenen Jahren zur sicherheitspolitischen Brennzone geworden ist - durch Sabotage, Spionage und hybride Angriffe. Der Film von Anna Feist ist im ZDF-Streaming-Portal zu sehen (https://www.zdf.de/reportagen/frontal-doku-reihe-die-kampfschwimmer-100) (Redaktion: Kyo Mali Jung).Der "Terra X History"-Film "Roadtrip 1945" (https://www.zdf.de/dokus/terra-x-history-roadtrip-1945-geschichte-frederick-freddie-gray-100) wurde in der Kategorie historische und gesellschaftliche Dokumentation mit Gold geehrt. Mirko Drotschmann folgt den Spuren des jungen jüdischen Mannes Manfred Gans alias Frederick Gray und trifft dessen Nachfahren: Als 16-Jähriger musste "Freddie" Hitler-Deutschland verlassen. 1944 kehrt er als Soldat mit einer britischen Eliteeinheit in seine frühere Heimat zurück. Nach der deutschen Kapitulation reist er quer durch Trümmerdeutschland - auf der Suche nach seinen Eltern, die von den Nationalsozialisten verschleppt worden waren. Redaktion: Stefan Brauburger, Stefan Gierer, Kai Jostmeier und Stefan Mausbach.Der ZDF/ARTE-Film "An einem Tag im September (https://www.zdf.de/reportagen/die-spur-kokain-fuer-deutschland-100)", nach einem Drehbuch von Fred Breinersdorfer, inszeniert von Kai Wessel, gewinnt Silber in der Kategorie "Feature Films". Der historische Fernsehfilm blickt auf die Geburtsstunde der deutsch-französischen Freundschaft und thematisiert das erste Treffen der beiden Staatsmänner Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Die Redaktion haben Matthias Pfeifer (ZDF) und Julius Windhorst (ZDF/ARTE).Die dreiteilige ZDF-Dokuserie "Inside Kokain" (https://www.zdf.de/reportagen/die-spur-kokain-fuer-deutschland-100) über den internationalen Kokainhandel wird mit Silber in der Kategorie "Dokumentation - Investigativer Journalismus" geehrt. Die Serie taucht tief ein in das globale Kokain-Business. Filmautor und Regisseur Christopher Stöckle folgt der Spur der Droge vom Dschungel Kolumbiens über Ecuador bis nach Deutschland. Redaktion: Markus Wenniges, Malte Borowiack, Bernd Weisener.Silber gibt es auch für die ZDF/ARTE-Dokumentation "Sudan - Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges": Seit April 2023 versinkt der Sudan im Bürgerkrieg um die Kontrolle des drittgrößten afrikanischen Landes - auf Kosten der Zivilbevölkerung. In einem der wenigen Krankenhäuser versuchen ein Chirurg und sein Team, die medizinische Versorgung aufrechtzuerhalten. Der Film macht die menschliche Dimension hinter der weltweit größten humanitären Krise erfahrbar. Die Redaktion hat Susanne Mertens.Finalisten-Urkunden für weitere ZDF-DokumentationenEine Finalisten-Urkunde im Bereich Entertainment-Programm - Kinder und Jugendliche ging an das Social-Factual-Format "Magic Moves (https://www.zdf.de/reportagen/magic-moves-102)": Darin gehen das ZDF und das LMU Klinikum München gemeinsam mit den Ehrlich Brothers der Frage nach, ob das Erlernen von Zaubertricks die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit halbseitiger körperlicher Lähmung (Hemiparese) verbessern und deren Selbständigkeit fördern kann. Die Magier laden zehn betroffene Kinder und Jugendliche zu einem zauberhaften Intensiv-Training ein. Die Redaktion haben Thorsten Haas, Simone Barthel und Damaris Sánchez Parellada.Auch die vierteilige ZDF-Dokuserie "The Wagner Brothers" über zwei Basketball-Brüder, die gemeinsam in den USA in der stärksten Basketball-Liga der Welt spielen, wurde mit einer Finalisten-Urkunde in der Kategorie Sport-Dokumentationen ausgezeichnet. Der Film von Thomas Pletzinger und Timon Modersohn schildert den Weg der deutschen Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner auf den Basketball-Olymp, gestärkt durch eine besondere familiäre Verankerung - seit dem 9. Dezember 2024 im ZDF-Streaming-Portal zu sehen (https://www.zdf.de/reportagen/basketball-nba-orlando-magic-moritz-franz-wagner-brothers-doku-100) (Redaktion: Daniel Pinschower).Ebenfalls mit einer Finalisten-Urkunde bedacht wurde die ZDF/ARTE-Dokumentation "Tracks East: Russlands neue Normalität": Mehr als vier Jahre seit dem Angriff auf die Ukraine ist in Russland der anfängliche Schock einer seltsamen Ruhe gewichen: Der Ausnahmezustand ist Alltag geworden. Die Redaktion hat Dieter Schneider.Gold und Bronze für ZDF-Promotion sowie Urkunde für "Schau Hin!"-InitiativeDer Spot "ZDF Weihnachten 2024" (von Alexandra Schulte, Irena Pavor, Astrid Kämmerer, Stavros Amoutzias) überzeugte die internationale Jury zweifach und wurde mit Gold ("Promotion/Open&ID -Animated Program Promotion")sowie Bronze ("Promotion/Open &ID - Station/Image Promotion") bedacht.Eine Finalisten-Urkunde gab es für den ZDF-Spot "Schau Hin! Was dein Kind mit Medien macht ..."(von Stefanie Simon, Christian Mayer, Ulla Niemann) im Rahmen der gleichnamigen Initiative, die Familien bei der Medienerziehung unterstützt.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/newyorkfestivals) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenJetzt im ZDF streamen:- "Die Kampfschwimmer (https://www.zdf.de/reportagen/frontal-doku-reihe-die-kampfschwimmer-100)"- "Roadtrip 1945 (https://www.zdf.de/dokus/terra-x-history-roadtrip-1945-geschichte-frederick-freddie-gray-100)"- "An einem Tag im September (https://www.zdf.de/reportagen/die-spur-kokain-fuer-deutschland-100)"- "Inside Kokain (https://www.zdf.de/reportagen/die-spur-kokain-fuer-deutschland-100)"- "Magic Moves (https://www.zdf.de/reportagen/magic-moves-102)"Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6279807