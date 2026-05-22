BYD hat in China die dritte Generation des Atto 3 eingepreist, der dort unter dem Namen Yuan Plus verkauft wird. Der überarbeitete E-Kompakte ist nun u.a. bereit für das Flash Charging von BYD. Die China-Preise beginnen ab 119.900 Yuan, umgerechnet knapp 15.200 Euro. Der Atto 3 wird seit 2022 als Yuan Plus in China verkauft, inzwischen ist die Baureihe also viereinhalb Jahre alt - und erlebt bereits das zweite große Update. Wie chinesische Medienportale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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