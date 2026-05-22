Mainz (ots) -
ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 24. Mai 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Zwei Teams mit je einem TV-Koch und einem Prominenten messen sich heute bei Kiwis Koch-Battle in einer außergewöhnlichen Challenge. Dazu gibt es Servicetipps, Sport und natürlich viel Musik.
Gäste: Nelson Müller, Zora Klipp, Johann Lafer, Sonya Kraus, Özcan Cosar, Yael Adler, Lordi, Johnny Logan, Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo, The Dark Tenor x Patricia Kelly, Ohio Express, Sonia Liebing, Joey Heindle, Francine Jordi, Aditotoro x paulomuc u.a.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6279812
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Zwei Teams mit je einem TV-Koch und einem Prominenten messen sich heute bei Kiwis Koch-Battle in einer außergewöhnlichen Challenge. Dazu gibt es Servicetipps, Sport und natürlich viel Musik.
Gäste: Nelson Müller, Zora Klipp, Johann Lafer, Sonya Kraus, Özcan Cosar, Yael Adler, Lordi, Johnny Logan, Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo, The Dark Tenor x Patricia Kelly, Ohio Express, Sonia Liebing, Joey Heindle, Francine Jordi, Aditotoro x paulomuc u.a.
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