HENSOLDT hat den Sektor in den vergangenen 10 Handelstagen um rund 26 Prozentpunkte outperformt, obwohl das Unternehmen denselben Zyklusrisiken ausgesetzt ist, die nach Rheinmetalls Earnings Call einen sektorweiten Abverkauf ausgelöst haben. Die Outperformance ist aus unserer Sicht fundamental nicht gerechtfertigt. Gepanzerte Fahrzeuge sind zwar ein wesentlicher Umsatztreiber, gelten aber als die am wenigsten priorisierte Ausgabenkategorie im aktuellen Konfliktumfeld in der Ukraine, wo Drohnen klar bevorzugt werden. HENSOLDT wird am Markt als softwaregetriebener Verteidigungslieferant wahrgenommen, doch bei einem Softwareanteil am Umsatz von lediglich 8% für das Geschäftsjahr 2030E erscheint diese Wahrnehmung nicht gerechtfertigt. Gleichzeitig wird HENSOLDT mit dem rund 40-fachen des erwarteten 2027er Gewinns bewertet, gegenüber dem rund 22-fachen bei Rheinmetall, einem Unternehmen mit nahezu doppelt so hohem Umsatzwachstum bei vergleichbaren Margen und CCR-Kennzahlen. Sowohl unsere DCF-Analyse als auch der Peer-Vergleich deuten auf einen fairen Wert von 58 bis 62 EUR hin. Die Aktie ist für eine Transformation eingepreist, die bestenfalls noch ein Jahrzehnt entfernt ist. SELL.
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