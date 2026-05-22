Die HanseMerkur hat eine neue Marketingleiterin: Seit 01.05.2026 hat Nicole Keibel diesen Posten inne. Sie folgt auf Wolfgang Schnur, der in den Ruhestand geht. Seit 01.05.2026 hat Nicole Keibel im Rahmen einer langfristig geplanten Nachfolge die Verantwortung für das Marketing der HanseMerkur übernommen. Die erfahrene Marketing- und Versicherungsexpertin wird Nachfolgerin von Wolfgang Schnur, der nach mehr als vier Jahrzehnten im Unternehmen den Ruhestand antritt. Den vollständigen Artikel lesen ...
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