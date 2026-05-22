Die Maklermarke des Provinzial Konzerns, die HFK1676, hat einen neue Kfz-Versicherung auf den Markt gebracht. Die Versicherung wird in verschiedenen Tarifen angeboten und enthält spezielle Leistungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Die HFK1676, die Maklermarke des Provinzial Konzerns, erweitert ihr Portfolio um eine neue Kfz-Versicherung. Das Produkt ist konsequent auf die Anforderungen des Maklermarkts angepasst, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Die neue Versicherung wird jeweils ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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